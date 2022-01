Katowicki kandydat do Oscara. Czyli jak opowieść o ciężarnej i lisicy poruszyła międzynarodowy rynek kinematografii

Samica lisa przemierza las w poszukiwaniu jedzenia. Gdy dochodzi do skraju natrafia na osamotnione gospodarstwo. Staje się świadkiem burzliwych wydarzeń z udziałem młodej kobiety oczekującej dziecka, która musi się zmierzyć z komplikacjami podczas porodu.

Gdybyś miał opisać swój film trzema słowami, to jakich określeń byś użył?

Ascetyczny, liryczny, empatyczny.

Z pewnością nie jest to lekki, prosty w odbiorze film. Czy w związku z tym, nie towarzyszyła Ci obawa, że widzowie mogą go zwyczajnie nie zrozumieć?

Podczas próbnych projekcji udało nam się wyłapać i naprawić elementy, które nakierowywały niektórych widzów na całkowicie opaczne zrozumienie historii. Film z założenia miał zostawiać pole do interpretacji i wywoływać emocje przez odpowiedni dobór elementów wizualnych, dźwięków i muzyki niezależnie od tego, jak widz go odczyta, więc takiej obawy nie było.