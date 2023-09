Keanu Reeves zmienił wygląd w Cyberpunk 2077 2.0. W produkcji zagramy też w kultowy DOOM, ale z Johnnym Silverhandem jako bohaterem

Wśród najgłośniejszych gier polskich deweloperów jednym tchem wymienia się głośne tytuły stworzone przez CD Projekt, czyli oczywiście trylogię Wiedźmina oraz Cyberpunk 2077 . Niestety futurystyczno-dystopijna produkcja na bazie kultowej marki Mike’a Pondsmitha nie miała dobrego startu, jednak to należy już do przeszłości. Obecnie bowiem po wielu zmianach, dodatkowym trybie areny, wprowadzeniu licznych poprawek produkcja cieszy się popularnością, na jaką mieliśmy nadzieję od początku.

Johnny Silverhand jak Keanu Reeves, ale bardziej

Jednym z największych ogłoszeń przed premierą Cyberpunk 2077 z pewnością była zapowiedź udziału w produkcji lubianego hollywoodzkiego aktora Keanu Reevesa . Można powiedzieć, że była to jedna z największych i najbardziej emocjonujących prezentacji ostatnich lat w gamingu. Co więcej, aktor nie pojawił się jedynie epizodycznie, jak np. Elon Musk w Cyberpunk 2077 , a wcielił się w jedną z najważniejszych postaci w grze – Johnny’ego Silverhanda .

Co ciekawe, pomimo powszechnej euforii Johnny Silverhand, choć przypominał słynnego aktora, to jednak nieco się wizualnie od niego różnił. Nie przeszkadzało to jednak specjalnie fanom, ale widocznie twórcom ostatecznie chyba już tak, ponieważ postanowili to zmienić.