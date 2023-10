Kiedy laptopy dla nauczycieli 2023? Bon w wysokości 2500 zł na komputer już niebawem. O tych terminach mówi rozporządzenie

Bon na laptopa dla nauczycieli. O tych terminach mówi rozporządzenie

Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli pracownicy dydaktyczni otrzymają bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. W rozporządzeniu ministra cyfryzacji ws. określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych doprecyzowano kto i kiedy dostanie bon na laptopa .

Otrzymają go wszyscy nauczyciele klas IV-VIII, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Zaznaczono także, kiedy nauczyciele dostaną bony. Harmonogram składania wniosków przedstawia się następująco:

– Przypominam, że jesteśmy na I etapie realizacji tego projektu, wszystko idzie zgodnie z założeniami. W pierwszej kolejności bony otrzymują nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych, ale wnioskować o nie mogą również pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele bibliotekarze, nauczycielki na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Pozostałe grupy nauczycieli, które są uprawnione do otrzymania bonu, będą mogły skorzystać z niego najpóźniej do końca roku szkolnego 2023/2024 – podkreślił Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Jak otrzymać bon na laptopa i gdzie złożyć wniosek?

Chcąc otrzymać sprzęt, należy złożyć wniosek o bon na laptopa do organu prowadzącego szkołę, za pośrednictwem dyrektora. We wniosku muszą znaleźć się: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Przykładowy wniosek znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Nauczyciel otrzyma kod potwierdzający przyznanie bonu na swoją pocztę elektroniczną. Środki w wysokości 2500 zł będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.