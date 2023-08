Kiedy podwyżki dla nauczycieli w 2023? Ile zarobi nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany w 2023, a ile w 2024 roku? Podajemy kwoty

Podwyżki od 1 lipca, ale nie dla nauczycieli

Pierwsza podwyżka płacy minimalnej miała miejsce na początku roku. Od 1 stycznia 2023 roku najniższa krajowa wynosiła 3490 zł, a stawka godzinowa 22,80 zł. Podwyżki dla strefy budżetowej, w tym dla nauczycieli wzrosły natomiast o 7,8 proc.

Wyjątkowo w 2023 roku zaplanowano drugą podwyżkę płacy minimalnej. Decyzja wynika wprost z przepisów, które mówią, że gdy prognozowany wskaźnik inflacji przekracza 5 procent, najniższą płacę krajową należy podnieść dwukrotnie (na początku roku, a potem w połowie roku, czyli od lipca).

W związku z tym zaplanowano wzrost najniższej krajowej do 3600 zł i do 23,50 zł za godzinę. Jest to kwota brutto. Po odliczeniu składki emerytalnej, rentowej i chorobowej, a także zaliczki na podatek dochodowy netto minimalna krajowa od 1 lipca wynosi ok. 2780 zł netto.