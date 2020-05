Kierowcy quadów niemal rozjechali strażników leśnych w Mikołowie. Ruszyła specjalna akcja

Próba zatrzymania crossowców bywa bardzo niebezpieczna. Wystarczy posłużyć się najświeższym przykładem z 24 maja. Wszystko działo się w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Jamny”, na terenie Mikołowa. Ta akcja specjalnie zaplanowana, po licznych interwencjach mieszkańców oraz turystów. Brali w niej udział strażnicy leśni nie tylko z Nadleśnictwa Katowice, ale także z Kobióra, Siewierza czy Chrzanowa.

Niebezpieczna sytuacja w Mikołowie. Strażnicy leśni musieli uważać na quady i motocykle

- Dolina Rzeki Jamny to rezerwat, w którym znajduje się wiele rzadkich na terenie województwa śląskiego gatunków chronionych, by wymienić choćby wawrzynek wilcze łyko, skrzyp olbrzymi czy widłak goździsty. Łącznie ok. pięćdziesięciu ludzi rozjeżdżało dolinę – wyjaśnia Tomasz Kurek, komendant straży leśnej w Nadleśnictwie Katowice.

Zanim zatrzymano jednego z nich osoby szarżujące po lesie niemal rozjechali strażników leśnych, którzy wysyłali sygnały, aby się zatrzymali.