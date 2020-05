Kluczowe zmiany w programie „Czyste Powietrze” już od 15 maja

Rządowy program „Czyste Powietrze”, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całej Polsce, działa od września 2018 roku. Po blisko dwóch latach przyszedł czas na gruntowne zmiany – uzyskanie dofinansowania ma być jeszcze łatwiejsze i szybsze.

Przypomnijmy, że program „Czyste Powietrze” umożliwia otrzymanie wsparcia w postaci dofinansowania na termomodernizację budynku, wymianę starego pieca węglowego na bardziej ekologiczny, montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, podpięcie do sieci ciepłowniczej czy instalację pieca gazowego – a to tylko część z kwalifikowanych inwestycji w programie. Nowe „Czyste Powietrze” Zmiany, które wchodzą w życie od 15 maja, ułatwią i przyśpieszą cały proces. Czas rozpatrywania wniosków zostanie skrócony z 90 do 30 dni, a same wnioski będzie można składać online w serwisie gov.pl – czytamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Uproszczone zostają także kryteria dochodowe. Zamiast dotychczasowych siedmiu grup dochodowych, wprowadzone zostaną dwie grupy, uprawnione do podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowania obejmie osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. złotych. Do podwyższonego dofinansowania kwalifikować będą się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1400 zł na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym – czytamy w nowym regulaminie. Co ważne – nabór wniosków dla osób kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania rusza już 15 maja. Proces naboru wniosków do drugiego poziomu dofinansowania ma zostać ogłoszony wkrótce.

„Mój Prąd” od teraz w programie „Czyste Powietrze” Kolejną istotną zmianą jest integracja programu „Czyste Powietrze” z programem „Mój Prąd”. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej bez składania odrębnych wniosków. Dodatkowo, poziom dotacji na termomodernizację naszego budynku będzie zależny od efektu ekologicznego – im przyjaźniejsza dla środowiska jest nasza inwestycja, tym wyższa kwota dofinansowania. Dla przykładu, maksymalne dofinansowanie przy podstawowym kryterium dochodowym na wymianę starego kotła węglowego na pompę ciepła to 25 tys. złotych. Jeśli do naszej inwestycji dołączymy instalację fotowoltaiczną, maksymalna kwota dotacji to już 30 tys. złotych.

Dofinansowanie wstecz Nowością, jaka wchodzi w życie od 15 maja, jest także wprowadzenie możliwości finansowania inwestycji wstecz. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż 15.05.2020 r.) mogą zostać kwalifikowane do dotacji. To samo dotyczy inwestycji już zakończonych, pod warunkiem, że ich budowa rozpoczęła się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Takie rozwiązanie to świetna opcja dla osób, które wymieniły lub są w trakcie wymiany źródeł ciepła w swoim domu, a z różnych powodów nie skorzystały z dofinansowania od WFOŚiGW.

Złóż wniosek online Pomimo że siedziba i oddziały Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach są zamknięte, nadal można składać wnioski do programu „Czyste Powietrze”. Służy do tego Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl , gdzie znajdziemy wszelkie niezbędne informacje. W razie wątpliwości, z pracownikami WFOŚiGW możemy skontaktować się także telefonicznie lub e-mailowo. Na przełomie maja i czerwca ma zostać także uruchomiona centralna, rządowa strona w serwisie gov.pl, na której również będzie można złożyć wszystkie niezbędne wnioski.

Według różnych szacunków, smog zabija rocznie około 40 tysięcy osób. Dbajmy więc o nasze zdrowie i zatroszczmy się o wspólne dobro, jakim jest powietrze. Tak aby faktycznie było czyste.

