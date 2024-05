Kobiety oglądają kino – Back to Black. Historia Amy Winehouse w kinie Rialto w Katowicach.

"Spotkanie z muzyczną legendą: Premiera filmu 'Back to Black. w ramach cyklu 'Kobiety Oblegają Kino'"

W czwartek, 16 maja, o godz. 19:00, zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu "Kobiety Oblegają Kino". Tym razem pokażemy "Back to Black. Historię Amy Winehouse".

"Back to Black. Historia Amy Winehouse" to długo oczekiwany pierwszy film fabularny o muzycznej ikonie, wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę ("Pięćdziesiąt twarzy Greya"), wyprodukowany przez STUDIOCANAL oraz Monumental Pictures, przy pełnym wsparciu wytwórni muzycznych Universal Music Group oraz SONY Music Publishing. Back to Black. Historia Amy Winehouse przedstawi pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony.