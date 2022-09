Kontrola drogowa. Ruszyła akcja ITD „Bezpieczna droga do szkoły”

Zintensyfikowane kontrole drogowe

Dziś w szkołach odbyły się pierwsze lekcje, a w ich pobliżu pierwsze kontrole autobusów szkolnych. Działania prewencyjno-kontrole prowadzone w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły" mają zapewnić najmłodszym bezpieczny dojazd do szkoły i powrót z zajęć edukacyjnych do domu.

Bezpieczeństwo i w szkole, ale i bezpieczeństwo na dojazdach! To jest działanie również prewencyjne Inspekcji Transportu Drogowego, za które bardzo dziękuję. Kontrola w tym momencie się odbywa. Najpierw trzeba bezpiecznie dojechać do szkoły, po to, żeby później bezpiecznie się w niej uczyć – mówił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego takie kontrole będą prowadzili głównie w godzinach porannych, po dowiezieniu dzieci do szkoły. Będzie sprawdzany stan techniczny autobusów, będzie sprawdzana dokumentacja, którą ma kierowca, trzeźwość kierowców, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w trakcie dowozów dzieci do szkół GITD