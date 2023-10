Kontrolki w samochodzie. Co oznaczają czerwone symbole?

Uwaga! Nie we wszystkich autach występują takie same kontrolki. Producenci często dodają nowe funkcje, z którymi trzeba się zapoznać czytając instrukcję obsługi samochodu.

Czerwone to kontrolki ostrzegawcze. W tym przypadku należy natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić co się dzieje. Niekiedy potrzebna będzie wizyta u mechanika.

Kontrolki w samochodzie - czerwone kontrolki

Akumulator

Po uruchomieniu silnika kontrolka powinna zgasnąć. Jeśli tego nie zrobi, prawdopodobnie mamy do czynienia z problemami z ładowaniem. Jeżeli nie działa alternator, samochód zajedzie tylko taki dystans, na jaki wystarczy mu prądu zmagazynowanego w akumulatorze. W niektórych samochodach migająca od czasu do czasu kontrolka może świadczyć także o ślizgającym się, zużytym pasku alternatora.

Temperatura silnika

To jeden z najistotniejszych parametrów odpowiadających za prawidłową pracę samochodu. Jeśli wskazówka powędruje powyżej 100 stopni Celsjusza, lepiej zatrzymaj samochód. Podobnie jak zapali się czerwona kontrolka temperatury płynu chłodniczego (termometr i fale), Przegrzany silnik to niemal pewne kłopoty z kompresją i konieczny remont. Z kolei zbyt niska temperatura może świadczyć o problemach z termostatem. Silnik nie będzie wówczas narażony na takie same konsekwencje jak w przypadku przegrzania, ale niedogrzany zużyje znacznie więcej paliwa.

Olej silnikowy

Hamulec ręczny

Jeśli hamulec jest już zużyty, w czasie jazdy kierowca nie odczuje, że nie zwolnił go do końca. Wówczas poinformuje o tym czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Może się to okazać bardzo pomocne, bo długa jazda z nawet minimalnie zaciągniętym ręcznym to zwiększone zużycie paliwa i hamulców. Pod tą lampkę często skierowane są także problemy z płynem hamulcowym.