Koronawirus: 160 nowych przypadków Covid-19 w woj. śląskim. 112 zakażonych górników

W Ostrowie Wielkopolskim oddano ważny odcinek, który rozładuje ruch w północnej części miasta ZDJĘCIA

W poniedziałek, 15 czerwca, otwarty został pierwszy odcinek północnej ramy komunikacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego - od ulicy Kaliskiej do Grunwaldzkiej. To istotna inwestycja dla miasta, która zwiększy bezpieczeństwo, rozładowując natężenie ruchu drogowego w tym rejonie. Na to za...