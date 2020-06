Koronawirus: Górnicze rodziny walczą z wirusem i biurokracją [Uwaga! TVN]. Zobacz WIDEO

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

- Jak w końcu udało mi się dodzwonić do sanepidu usłyszałam, że Rafała nie ma nawet na liście oczekujących do drugiego wymazu. Kiedy w końcu wymazobus pojawił się u nas pod bramą, okazało się, że nie przyjechał do nas, ale do sąsiada – opowiada Kranc.

- Tego było już za wiele. Po tej sytuacji powiadomiłam kopalnie i po ich interwencji wymazobus był po 20 minutach u nas – dodaje Klaudia.

W ten sposób, pierwszy wymaz zrobiono panu Rafałowi osiem dni po rozpoczęciu kwarantanny, drugi prawie trzy tygodnie później, czyli po nieomal miesiącu odosobnienia. Do dziś nie wiadomo, co się stało z drugim wymazem.

Problemy kardiologiczne

Podobne problemy spotkały rodzinę pani Bożeny, która na kwarantannie przebywała od 23 kwietnia. Ona, jej córka i mąż górnik mieli COVID-19.