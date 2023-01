Kryzys w związku. 10 sygnałów świadczących o tym, że należy zakończyć relację. Zobacz, po czym poznać, że to już koniec?

Czasami bardzo trudno jest podjąć decyzje o rozstaniu, a kryzysy w związku to nic miłego. Zdarza się tak, że ciągłe kłótnie, sprzeczki o błahe i nieistotne kwestie, różnica zdań, niechęć do partnera wkrada się niepostrzeżenie do waszej relacji. Czy to już oznacza koniec miłości? Czy warto to ratować? O komentarz w tej delikatnej sprawie poprosiliśmy Joannę Węglarz, psycholożkę i specjalistkę psychologii klinicznej, wykładowczynię akademicką i terapeutkę EMDR ze Studia Psychologicznego:

- Każdy z nas, przynajmniej na jakimś etapie życia, wierzy w bajki i legendy, być może marzymy o idealnej miłości, w której ona i on żyli długo i szczęśliwie, a źli bohaterowie zostali pokonani. Prędzej czy później przekonujemy się jednak, że życie nie jest takie proste i w każdym z nas jest za równo dobro, które pcha nas do rozwoju, budowania, ale jest i cząstka zła, która sprawia, czasem, zamiast tworzyć, niszczymy, a zamiast wspierać, robimy i mówimy coś, za co potem nam wstyd.

Dodaje również: