Kto wypłaci „trzynastą emeryturę” w kwietniu 2022? KRUS czy ZUS? Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dodatkowym rocznym świadczeniu

- Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2022 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – przypomina KRUS.