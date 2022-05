Kucharka, poetka i reformatorka. Eliza Acton budziła emocje jak Lucyna Ćwierczakiewiczowa

Kim była Eliza Acton?

Eliza Acton urodziła się 17 kwietnia 1799 roku w Sussex. Zmarła 13 lutego 1859 roku w Londynie. Była znaną poetką i pisarką. Z czasem stała się reporterką kulinarną czasopism „The Ladies' Companion” i „Household Words”. Była najstarszym dzieckiem Johna Actona, znanego w regionie piwowara. Acton miała dziewięcioro rodzeństwa. Gdy skończyła 18 lat, otworzyła szkołę z internatem dla młodych dam w Claydon, nieopodal Ipswich.

W latach 1819-1825 Eliza Acton wraz z siostrami prowadziła kolejną szkołę w Great Bealings. Wiadomo, że podróżowała do Francji. Nie jest jednak znana dokładna data jej wyjazdu i nie wiadomo, jak długo tam mieszkała. Do Wielkiej Brytanii miała wrócić w 1826 roku. Brytyjscy pisarze sugerują, że w czasie pobytu we Francji była nieszczęśliwie zaręczona z oficerem armii francuskiej. Niektórzy nawet spekulują, że jej wyjazd spowodowany był potrzebą urodzenia nieślubnego dziecka i oddaniem go na wychowanie siostrze. Po powrocie do Anglii Eliza wydała pierwszy tomik poezji.