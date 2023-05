Kultowe bohaterki filmów akcji i nie tylko. Są piękne, ale lepiej z nimi nie zadzieraj. Zobacz koniecznie najtwardsze postacie kobiece kina

Nie tylko mężczyźni w kinie robią wrażenie, bowiem silnych i kultowych bohaterek filmów jest już spore grono, a kolejnych wciąż przybywa. Oto przedstawicielki płci pięknej, które na stałe zapisały się w historii kina. Ostrzegamy, z nimi lepiej nie zadzierać. Sprawdźcie sami.

Kino i kobiety

Historia szeroko pojętej kinematografii jest długa i niezwykle bogata. Przez te wszystkie lata powstało wiele filmów, które osiągnęły już miano kultowych. To samo dotyczy również poszczególnych bohaterów w nich występujących. Szczególnie przełom lat 80. i 90. obfitował w silne, odważne i waleczne postacie, a sympatia do takowych utrzymała się do dziś. Jeśli jednak wydaje wam się, że te cechy są domeną mężczyzn, to nic bardziej mylnego. Choć faktycznie w kinie, szczególnie w kinie akcji, dominują groźni mężczyźni, to jest kilka kobiet, z którymi lepiej nie zadzierać.

Kultowe bohaterki kina

Przygotowaliśmy listę postaci kobiecych, bez których historia kina nie byłaby taka sama, a każda z nich jest nie tylko kultowa, ale i waleczna. Co więcej, nie ustępują one największym twardzielom kina i na stałe zapisały się dzięki temu w jego długiej historii. Oczywiście nie bez znaczenia jest też to, kto wcielił się w poszczególne role. Czasami określony bohater jest odgrywany przez kilku aktorów w różnych filmach, ale to konkretny z nich sprawił, że dana postać stała się tak wyjątkowa.

Zapraszamy do listy największych i najbardziej ikonicznych „twardzielek” kina udowadniających, że kosmici, roboty, zawodowi zabójcy, super złoczyńcy, seryjni mordercy czy zwykłe rzezimieszki to żadne wyzwanie. Co więcej, część z nich jest równie kultowa i waleczna, co T-800, John McClane, Han Solo czy Kapitan Ameryka. Nie wierzycie? Sprawdźcie. Oto Top 10 - kultowe i silne bohaterki filmów i wcielające się w nie aktorki, które uczyniły te role wyjątkowymi. Zapraszamy do naszej galerii.

