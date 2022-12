Kupno auta używanego. Jak nie dać się oszukać? Co i w jaki sposób sprawdzić?

Nowe auta podrożały, podobnie jak kredyty oferowane przez banki i dealerów. Decyzja zapadła! Kupujemy używany samochód. Większość z nas poszukuje pojazdu w jak najlepszym stanie, z możliwie niskim przebiegiem i ze „świeżego” rocznika. Oczekujemy auta ze sprawdzoną historią, bezwypadkowego i serwisowanego w ASO. Nasze życzeniowe myślenie zderza się w brutalny sposób z rzeczywistością. Zajeżdżone, poobijane, czasem rozbite przez ciągle spieszących się korpokierowców, ubogo wyposażone, białe lub srebrne auta po flotach serwisowanych za przysłowiowe „pięć groszy” , bo cięcie kosztów to zasada numer 1 większości zarządców flot nie są kuszącą propozycją. Może więc ociekający plakiem i tanią politurą do lakieru wóz od masywnego pana Henia, zasłużonego w boju o zmotoryzowanie Rzeczpospolitej komisanta? Lecz Pan Henio był dla nas miły tylko do chwili, w której nie spytaliśmy dlaczego w dwuletnim aucie o przebiegu 38 tys. km na każdej z osi są opony pochodzące od innych producentów, a każda z szyb auta ma inną datę produkcji. Wówczas atmosfera stała się nieprzyjemna, a handlowy guru zapytał nerwowo: „No, co decyduje się pan? Bo na niego są już inni klienci!”, choć jeszcze nie zdążyliśmy obejrzeć dokładnie owego „cuda”. Przytomnie spisaliśmy numer VIN z podszybia wozu . Po kilku dniach okazało się, że auto pochodzi z dużej wypożyczalni, a przed kolizją miało już na liczniku 128 tys. kilometrów i było 80 centymetrów dłuższe, a jego przednia część nie przypominała akordeonu przejechanego przez TIR-a. Pan Henio i tysiące jemu podobnych wiedzą, jak „dokonać korekty licznika” o 90 (lub wiele więcej) tysięcy kilometrów i tylko czasem w handlowym amoku zapomną usunąć nadmiaru pasty polerskiej z karoserii lub innych śladów „picowania”. Bezpieczniejszy wydaje się zakup „używki” u dealera danej marki, ale tu ceny są zwykle „kosmiczne” - w niektórych przypadkach różnica pomiędzy dwu-trzyletnim, a nowym autem jest tak znikoma, że niektórzy wybiorą „nówkę”, a przecież o to właśnie dealerom chodzi.