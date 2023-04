Laboratorium Multimediów – tu sztuka, nauka i biznes grają pierwsze skrzypce

Łączenie biznesu i kultury to potencjał, który w Polsce nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany. Jednak dążenie do wzajemnego zrozumienia tych dwóch światów jest powinnością odpowiedzialnego biznesu. Przedstawiciele sektora biznesowego poprzez finansowanie i wspieranie kultury mają istotny wkład w to, czym dzisiaj jest kultura, a także umożliwiają i ułatwiają korzystanie z niej lokalnym społecznościom. Fundacja Soundscape – założona przez Pawła Pindura pokazuje, opierając się na doświadczeniach zdobytych za granicą, że otwarcie biznesu i przedsiębiorców na kulturę, sztukę i technologię, a w środowiskach artystycznych otwarcie na biznes może stanowić dla obu stron wymierne korzyści oraz być impulsem do rozwoju.

Muzyka łączy nie tylko pokolenia

Do pojednania świata biznesu i szeroko pojętej kultury dąży założona w 2020 roku w Katowicach – mieście muzyki UNESCO – fundacja Soundscape. Główny cel to tworzenie platform współpracy środowisk twórczych, łączenie środowisk artystycznych, naukowych i biznesowych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Jej założyciele udowadniają, że niecodzienne podejście do muzyki i dźwięku oraz wsparcie partnerów biznesowych daje możliwość realizowania projektów, które są unikalne w skali kraju, a nawet Europy. To model oparty na wzajemnych korzyściach. Badania naukowe jasno pokazują, że współpraca biznesu z kulturą wpływa pozytywnie — na poziomie organizacji — na aspekty takie jak innowacyjność, adaptacyjność, lepszą komunikację, efektywniejszą pracę w grupie, a także na budowanie i wzmacnianie relacji z otoczeniem. Fundacja zakłada realizację licznych rezydencji artystycznych, projektów badawczych, wsparcie stypendialne, tworzenie patentów, a także budowę najnowocześniejszego na świecie Laboratorium Multimediów. Projekt pochłonie kilkanaście milionów złotych.

Chcemy przekonać środowisko biznesowe do tego, że warto wchodzić w romans z kulturą i sztuką, a także technologiami, które je otaczają. Uważamy, że da się to pogodzić i sprawić, aby te dziedziny były przyjazne biznesowi i przede wszystkim byłby opłacalne nie tylko wizerunkowo, ale dawały pole do rozwoju technologicznego, odkrywania nowych sfer kultury i sztuki oraz możliwość tworzenia czegoś niestandardowego, unikatowego na skalę nawet międzynarodową. Niestety naszym kraju wciąż jest to temat tabu. Wiemy, że zagranicą, szczególnie na zachodzie, jest to dużo częściej spotykane – tłumaczy Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape.

Dzięki takiemu wsparciu oferta wydarzeń i projektów realizowanych przez fundację dostępna jest całkowicie za darmo. Pracownicy fundacji podkreślają, że szczególnie zależy im na tym, aby oferta fundacji była dostępna dla każdego i nie nadwyrężała niczyjego budżetu. Daje to, wszystkim zainteresowanym, możliwość korzystania z kultury oraz sztuki, a także obcowania z nowymi technologiami, które nie są na co dzień dla wszystkich ogólnodostępne.

Bardzo zależy mi, aby ambitne plany fundacji się ziściły. Mam świadomość, że nasze inwestycje, systemy i technologie, które posiadamy i które chcemy cały czas rozwijać, a także badania oraz eksperymenty są bardzo kosztowne i wymagają konkretnego finansowania, dlatego liczymy na wsparcie naszych obecnych i przyszłych partnerów. Podmioty, które nas wspierają mogą liczyć na wymierne korzyści reklamowe, wizerunkowe oraz dostęp do tego co tworzymy. To, co jest jeszcze bardzo ważne dla nas to, to by ludzie, którzy angażują się w działalność fundacji otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie i mogli wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie, w jak najlepszych warunkach – dodaje Paweł Pindur.

Projekty, których może pozazdrościć Europa i w które warto inwestować

Fundacja Soundscape nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na organizacji wydarzeń czy realizacji badań nad dźwiękiem. W realizacji są dwa projekty, z których już niebawem dumne będą nie tylko Katowice, ale i cała Polska.

W maju 2023 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach planowane jest otwarcie najnowocześniejszego w Europie Laboratorium Multimediów. Miejsce będą wyróżniały najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie w muzyce, które dadzą niespotykane dotychczas możliwości twórcze artystom. Członkowie fundacji przed wdrożeniem projektu w życie odwiedzili instytut IRCAM we Francji, firmę ACS w Holandii oraz Fohnn Audio w Niemczech, co zaowocowało dedykowanymi systemami dźwięku 3D oraz zmiennej akustyki zaprojektowanymi wyłącznie dla Laboratorium Multimediów. Zaplecze audio w połączeniu ze studiem filmowo-eksperymentalnym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach będą stanowić niepowtarzalną przestrzeń twórczą i naukową dla artystów, studentów oraz naukowców.

Ponadto w trakcie otwarcia Laboratorium Multimediów, fundacja planuje prezentację jedynego na świecie instrumentu jakim jest „Tonarium”. Pozwoli ono na stworzenie wyjątkowych warunków pracy dla eksperymentujących muzyków, którzy będą mogli realizować swoje nagrania lub koncerty w najlepszych na świecie systemach dźwięku przestrzennego.

„Tonarium” będzie złożonym instrumentem wynikającym z szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. Podzespoły „Tonarium” były tworzone w różnych krajach. Matryce zostały wyprodukowane we Włoszech, natomiast części modułowego syntezatora przyleciały z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Z tego jedynego na świecie instrumentu będą mogli korzystać wszyscy muzycy niezależnie od stopnia zaawansowania. Nasze rozwiązania przyczynią się do zapewnienia artystom możliwości eksperymentowania z dźwiękiem w systemie przestrzennym oraz w czasie rzeczywistym bez konieczności utraty czasu na przepinanie urządzeń. Dzięki wprowadzeniu intuicyjnego interfejsu jakim jest „Tonarium” usługa dostępna będzie dla osób nie posiadających wiedzy z zakresu elektroniki i syntezy dźwięku, a zarazem skróci czas produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości twórczych – tłumaczy Jakub Mokrzysiak, prezes fundacji Soundscape. Realizacja takiego miejsca jakim będzie Laboratorium Multimediów oraz wielu innych przedsięwzięć fundacji nie byłaby możliwa, gdyby nie dobra współpraca i przychylność władz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, ASP w Katowicach jest to jedyne miejsce na Śląsku w którym najnowsze systemy muzyczne można połączyć z wiedzą naukową, co daje pole do eksperymentu technologii i świata nauki.

Dlaczego Katowice?

Z biznesowego punktu widzenia wybranie Katowic na siedzibę fundacji oraz najnowocześniejszego Laboratorium Multimediów na świecie okazuje się strzałem w dziesiątkę. W 2023 roku Katowice otrzymały tytuł najlepszego miasta do życia. Ponadto posiada prestiżowy tytuł Miasta Muzyki UNESCO, co idealnie wpisuje się również w działalność fundacji. Rozpoznawalna na całym świecie marka Katowic, jako miasta kreatywnego jest znakiem jakości przyciągającym turystów i przedsiębiorców. To właśnie w Katowicach odbywają się cenione festiwale muzyki alternatywnej, elektronicznej czy jazzowej. Siedzibę ma tu też Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Oferta fundacji Soundscape stanowi więc uzupełnienie bardzo bogatej, muzycznej oferty Katowic.

Cieszymy się, że możemy rozwijać się w Katowicach. To miasto pełne nowych możliwości, świetnych specjalistów zajmujących się muzyką i infrastruktury na wysokim poziomie. Zależy nam na budowaniu sieci współpracy z katowickimi jednostkami kultury i oświaty. Organizowane przez nas sesje muzyczne, warsztaty i rezydencje artystyczne leżące na przecięciu świata nowych technologii i dźwięku, prezentują nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Skala całego przedsięwzięcia jak i jego otwartość – bezpośrednio wychodzą z tradycji największych, historycznych i współczesnych placówek eksperymentalnych związanych z muzyką elektroniczną – m.in. polski SEPR, francuskie GRM, IRCAM czy niemiecki WDR, które pozwalały na realizację wszechstronnych form dźwiękowych, oferując najnowsze możliwe technologie – mówi Matylda Badera, członkini zarządu fundacji Sounscape.

Otwarcie Laboratorium Multimediów to dopiero początek, celem jest instytut

Za granicą działalność fundacji takich jak Soundscape, czy instytutów ze wsparciem podmiotów państwowych lub prywatnych jest dziś codziennością. Działają przy Uniwersytetach lub są dziś niezależnymi jednostkami. Wspomnieć możemy chociażby o francuskim IRCAM, czyli Centrum Badawczo-Koordynacyjnym Akustyki i Muzyki, który jest wzorem do naśladowania na całym świecie. To instytut badań nad dźwiękiem oraz ośrodek awangardowej muzyki, stworzony z inicjatywy Pierre’a Bouleza, gdzie naukowcy i inżynierowie współpracują z kompozytorami i wykonawcami nad rozwojem oraz wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wytwarzania i przetwarzania dźwięków. Organizacyjnie IRCAM powiązany jest z Centrum Pompidou w Paryżu, sponsorowany przez jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych – AXA i działający pod kuratelą Ministerstwa Kultury. Dziś współpracuje z takimi markami jak L’Oreal, Louis Vuitton czy Ableton.

IRCAM działa już od lat 90 i jest to świetny przykład na to, że model współpracy instytucji kultury z biznesem ma się bardzo dobrze. Dzisiaj ta instytucja posiada bogatych partnerów, którzy inwestują w jej rozwój i nikt się tego nie obawia. To placówka, która przy wsparciu partnerów stała się dobrze prosperującym biznesem, który ma rzeczywisty wpływ na dzisiejszą rzeczywistość w świecie muzyki – zauważa Jakub Mokrzysiak.

To co kiedyś było marzeniem, dziś stało się głównym celem fundacji. Jest nim budowa niezależnego instytutu skupionego wokół dźwięku i nowych technologii w sztuce i kulturze. Instytut będzie wzorowany na IRCAM oraz na Narodowym Instytucie Dźwięków w Kanadzie. Pomyślna finalizacja przedsięwzięcia będzie jednak możliwa tylko przy pomocy sponsorów strategicznych.

Czym jest fundacja Soundscape?

Fundacja Soundscape powstała w 2020 roku w Katowicach. Jej założycielem jest Paweł Pindur –założyciel i były członek kabaretu Łowcy.B. Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne czy warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację.

W tym roku działania fundacji otworzyło wydarzenie Solar Renewal, czyli cykl bezpłatnych terapeutycznych sesji muzycznych, które mają pomóc w walce z depresją sezonową. Frekwencja i zainteresowanie wydarzeniem wśród mieszkańców województwa śląskiego oraz mediów przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Laboratorium Multimediów w Katowicach wspiera m.in. Ministerstwo Kultury i Dzieciństwa Narodowego, Unia Europejska, spółki skarbu państwa, firmy komercyjne oraz fundacja Orlen i Lotto.

