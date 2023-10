Laurka dla nauczyciela. Gotowe pomysły, życzenia, techniki. Przygotuj kartkę DIY i zaskocz unikalnym podarunkiem w Dzień Nauczyciela Barbara Wesoła

Prezenty nie muszą być kosztowne. Nauczyciel doceni zaangażowanie i pomysłowość GettyImages

Nauczyciele odgrywają nieocenioną rolę w życiu dzieci, wspierając rozwój i wiedzę. Dzień Nauczyciela to okazja do wyrażenia wdzięczności za ich pracę. Choć prezenty są powszechnym sposobem wyrażenia uznania, laurka może być unikalnym upominkiem, który będą cenili bardziej niż bombonierki i kwiaty. Wybrać formę cyfrową czy wykonanie manualne? Co napisać w laurce dla nauczyciela? Podpowiadamy.