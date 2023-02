Leki z epoki PRL. Kiedyś zażywali je wszyscy Polacy. Pamiętacie te lekarstwa?

Tabletki od bólu głowy z krzyżykiem. „Łyczka do krzyżyczka”

W PRL , foliowe blistry z tymi tabletkami można było kupić nie tylko w aptekach, ale też zwykłych kioskach z gazetami. - Moja babcia je jadła, zawsze miała blister w kieszeni fartucha. Pamiętałam, jak nalewała wody do szklanki i mówiła „Łyczka do krzyżyczka” – wspomina jedna z osób komentujących w social mediach wpis o popularnych w PRL tabletkach z krzyżykiem na ból głowy.

Tabletki od bólu głowy z krzyżykiem były jednymi z najbardziej znanych lekarstw, które do dzisiaj mają swoje równie popularne odpowiedniki, ale inny, bezpieczny skład.

Co ciekawe, popularne tabletki od bólu głowy z krzyżykiem w latach 70. XX wieku produkowano w czasach ZSRR we Lwowie. Roczna produkcja pigułek liczyła około 200-230 mln opakowań. Radziecka fabryka produkowała pigułki aż do początku lat 90. ХХ wieku.