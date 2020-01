Leo Expressem ze Śląska i Zagłębia do Warszawy. Czesi dostali zgodę, ceny mają być konkurencyjne [ZDJĘCIA]

Jeśli uda się wprowadzić te połączenia na tory, to w podróżach między Śląskiem i Zagłębiem a stolicą czeka nas prawdziwa rewolucja. Prywatny czeski przewoźnik Leo Express, który uruchamia m.in. komercyjne połączenia z Krakowa przez Katowice do Pragi zyskał właśnie pozwolenie na kolejną trasę - tym razem z Pragi przez Katowice i Warszawę do Terespola. O wydaniu zezwolenia poinformował Urząd Transportu Kolejowego.