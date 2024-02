Lexus. Elektryczny Lexus RZ zobacz o ile jest teraz tańszy

U dealerów marki dostępne są ostatnie egzemplarze elektrycznego bogato wyposażonego auta z 2023 roku produkcji, które objęto ofertą specjalną. Dodatkowo przy zakupie tego modelu można skorzystać z programu „Mój elektryk” i po spełnieniu odpowiednich warunków uzyskać dopłatę nawet do 27 tysiecy złotych.

Lexus RZ to pierwszy zbudowany od podstaw elektryczny SUV marki. Samochód ma dwa silniki o łącznej mocy 313 KM, wyjątkowy napęd 4x4 DIRECT4, litowo-jonową baterię o pojemności 71,4 kWh brutto oraz nowoczesne rozwiązania, które obniżają zużycie energii. Samochód dzięki najnowocześniejszym technologiom z pakietu Lexus Safety System + 3 wyznacza najwyższe standardy bezpieczeństwa, które zyskały potwierdzenie w testach EuroNCAP – niezależna organizacja przyznała Lexusowi RZ maksymalne pięć gwiazdek.

Lexus RZ 450e w wersji Prestige z pakietami Design oraz Premium kosztuje teraz od 289 100 zł lub z maksymalną dopłatą z programu „Mój elektryk” od 262 100 zł. Firmy mogą skorzystać z Leasingu KINTO ONE, w którym rata wynosi od 2530 zł netto* miesięcznie. Auto w tej odmianie w standardzie ma 20-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownicę, ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów przedniego rzędu siedzeń, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika, kamerę cofania z panoramicznymi widokiem 360 stopni dookoła samochodu, inteligentny kluczyk, 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą oraz 10-calowy kolorowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie (HUD) oraz cyfrowe lusterko wsteczne. Lexus RZ to też najnowszy system multimedialny Lexus Link PRO z 14-calowym wyświetlaczem, asystentem głosowym Lexus Concierge, usługami Connected oraz nawigacją w chmurze i 4-letnim bezpłatnym pakietem transmisji danych. Tapicerka w tej wersji wykonana jest z perforowanej skóry syntetycznej Tahara, a wnętrze wykończono wstawkami Tsuyasumi.

Specjalną ofertą dla aut z 2023 roku objęto też ostatnie egzemplarze Lexusa RZ 450e w wersji Omotenashi. W tej odmianie samochód kosztuje od 304 100 zł lub od 277 100 z dopłatą z programu „Mój elektryk”, a miesięczna rata to 2925 zł netto* w Leasingu KINTO ONE. RZ 450e Omotenashi w standardzie ma system autonomicznego parkowania Lexus Teammate z funkcją pamięci miejsc postojowych, wentylowane fotele przednie, pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych, 64-kolorowe oświetlenie ambient oraz złącze 220 V/150 W. We wnętrzu tapicerka wykonana jest z materiału Ultrasuede z perforacją.