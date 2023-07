Lexus LBX. Ile kosztuje w Polsce? Sześć wersji wyposażenia i 17 wariantów kolorystycznych

W modelu LBX Lexus zmienił podejście do tworzenia gamy wersji wyposażenia, które opiera się na koncepcji tematycznych „atmosfer”. Samochód ma dopasować się do stylu życia swojego użytkownika, dlatego poszczególne odmiany różnią się pomiędzy przede wszystkim wykończeniem wnętrza o zróżnicowanym charakterze poprzez zastosowane materiały, kolory i detale.

Lexus LBX od 149 900 zł

Podstawową odmianę miejskiego crossovera można doposażyć w pakiet Comfort (13 000 zł). Obejmuje on podgrzewane fotele przednie, elektryczną regulację podparcia lędźwiowego fotela kierowcy, czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania, spryskiwacz kamery cofania, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka, inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę indukcyjną do telefonu, po dwa wejścia USB z przodu i tyłu auta, a także pakiet systemów bezpieczeństwa rozszerzony o układ monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), system monitorowania kierowcy (PCS+D), system zapobiegający otwarciu drzwi w razie ryzyka kolizji (SEA) oraz tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania (FHL).

Lexus LBX w wersjach Elegant i Emotion

Wersje Elegant i Emotion stanowią wstęp do nowego podejścia Lexusa do wersji wyposażenia. LBX Elegant ma stylowy wygląd podkreślony 18-calowymi felgi, którym nadano połysk. W tej wersji do wyboru jest dziewięć lakierów jednobarwnych. We wnętrzu zastosowano tapicerkę ze skóry syntetycznej w kolorach Ammonite Sand lub Dark Forest, a opcjonalnie dostępna jest też czarna skóra syntetyczna z perforacją i czerwonymi przeszyciami. LBX Elegant kosztuje od 167 900 zł w wersji z napędem na przód oraz od 177 900 zł z napędem E-FOUR.