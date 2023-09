Lexus LM. Wrażenia z europejskiej prezentacji luksusowego minivana

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także...

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także...

We wnętrzu zadbano o najwyższą jakość wykonania oraz zaawansowane technologie, które są intuicyjne w obsłudze. Fotele są wygodne, a układ Lexus Climate Concierge dostosowuje odpowiednią temperaturę, jakość powietrza oraz oświetlenie wnętrza. Auto wyróżnia także 48-calowy ekran HD (dostępny w wersji czteromiejscowej) oraz unikatowe nagłośnienie Mark Levinson 3D Surround Sound, które zostało zaprojektowane specjalnie do tego modelu. Inżynierowie i projektanci priorytetowo potraktowali także wyciszenie wnętrza oraz redukcję wibracji, by nic nie zakłócało spokoju pasażerom. Lexus LM powstał jako oddzielny model, a nie jako przystosowana wersja samochodu dostawczego. To dlatego LM ma układ jezdny zgodny z założeniami koncepcji Lexus Driving Signature, która opiera się na trzech filarach – pewności prowadzenia, kontroli nad autem i komforcie jazdy w każdych warunkach. Zawieszenie zestrojono z myślą o najwyższej wygodzie pasażerów. Auto ma nadwozie o dużej sztywności oraz nisko położony środek ciężkości dzięki zastosowaniu platformy GA-K.

Lexus LM. Czyli nowe podejście do luksusu

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Lexus Lexus chciał zaprojektować wnętrze, które będzie tak komfortowe jak domowy salon, a jednocześnie będzie miało wszystkie atrybuty mobilnego biura, czyli cechy jakich nie oferuje żaden inny model na rynku. W trakcie prac nad autem konsultowano się z producentami prywatnych odrzutowców oraz najzamożniejszymi klientami, by sprostać ich oczekiwaniom. Okazało się, że dla nich najwyższy poziom luksusu oznacza przestrzeń, w której mogą się zrelaksować zarówno fizycznie jak i psychicznie. To dla nich ważniejsze nawet od dostępu do najbardziej zaawansowanych technologii.

"Chciałem stworzyć przestrzeń, w której osoby prowadzące aktywny tryb życia i mające pełno zawodowych wyzwań mogą być sobą” – powiedział Takami Yokoo, główny inżynier Lexusa LM.

Nadwozie

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Mark Horn LM to czwarty model, który powstał w ramach koncepcji „Next Chapter”, wprowadzającej na rynek zupełnie nowe platformy, napędy oraz innowacyjne technologie. Wcześniej na rynku zadebiutowały druga generacja NX-a, piąta generacja RX-a oraz pierwszy zbudowany od podstaw samochód elektryczny marki – RZ. Kształt nadwozia ma proporcje i wymiary, które zapewniają dużą przestrzeń we wnętrzu, łatwy dostęp do środka oraz ułatwiają manewrowanie. Auto ma 5130 mm długości, 1890 mm szerokości oraz 1945 mm wysokości, a także bardzo duży rozstaw osi (3000 mm), który jest kluczowy dla komfortu pasażerów.

O wielu nowych autach można napisać, że mijając je na drodze nie pomylimy go z żadnym innym. O Lexusie LM można napisać, że nie tylko nie pomylimy go z żadnym innym, ale jeszcze, że jak go zobaczymy, to będzie to dla nas prawdziwe wydarzenie. A to za sprawą gigantycznej atrapy chłodnicy, w której zachowano charakterystyczny dla marki kształt dolnej części grilla, a także wyraźnie zarysowano przednią krawędź maski, którą spajają reflektory. Atrapa chłodnicy pomalowana jest na kolor nadwozia. Opływowe kształty modelu LM podkreślone są przez przyciemnione przednie i tylne słupki, a duże przeszklenia sprawiają wrażenie otwartej przestrzeni. Łatwy dostęp do środka jest możliwy dzięki dużym, przesuwnym drzwiom. Z tyłu uwagę zwraca listwa świetlna w kształcie litery L, która zachodzi na słupki D. LM w Polsce jest dostępny z 19-calowymi aluminiowymi felgami, a w palecie dostępnych kolorów są trzy lakiery wykonane w technologii sonicznego nakładania opracowanej przez Lexusa – Sonic Agate, Sonic Quartz, Sonic Titanium, a także elegancki lakier Antracite Black.

Wnętrze. Najwyższy poziom komfortu

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Mark Horn Lexus LM oferowany jest z dwoma rodzajami kabiny – siedmiomiejscową oraz czteromiejscową. W wariancie z siedmioma fotelami środkowy rząd foteli VIP ma najwięcej przestrzeni i będzie do niego najłatwiejszy dostęp. W dodatkowym trzecim rzędzie zamontowane są składane fotele, które można złożyć, gdy potrzebna jest większa przestrzeń bagażowa.

Lexus LM z czteromiejscową kabiną to najwyższy poziom luksusu. W drugim rzędzie zamontowano dwa bardzo komfortowe, wielofunkcyjne fotele. Wyróżnikiem tej wersji jest przegroda, która oddziela kabinę kierowcy od przestrzeni pasażerskiej. W przegrodzie zabudowano 48-calowy wyświetlacz w jakości HD oraz szklany panel, który może zostać przyciemniony, by stworzyć bardziej prywatną atmosferę. Wersja z czterema miejscami ma też 23-głośnikowy system audio Mark Levinson 3D Surround Sound, a zaawansowany układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje sensory do dobrania odpowiedniej temperatury wewnątrz. Rozmieszczenie foteli oraz ich design odgrywają kluczową rolę w odbiorze auta przez pasażerów. Zazwyczaj w minivanach siedzi się wysoko, środek ciężkości też jest umieszczony wysoko, przez co pasażerowie narażeni są na przesuwanie się na boki np. podczas jazdy w zakrętach.

Regulowane elektrycznie fotele w czteromiejscowym Lexusie LM są inspirowane fotelami lotniczymi. Są to najbardziej zaawansowane technologicznie i najwygodniejsze fotele montowane kiedykolwiek w Lexusie. Podczas ich projektowania wykorzystano detaliczne dane z technologii przechwytywania ruchu oraz licznych sensorów.

Zostały zaprojektowane tak, by zminimalizować kołysanie się głów pasażerów, przez co mają oni dobre pole widzenia, a także zredukowano nieprzyjemne wibracje. Kształt foteli poprawia pozycję, bezpiecznie podtrzymując ciało od miednicy po klatkę piersiową, a tym samym powoduje lepszy rozkład nacisku na dolne partie ciała. Poziom podparcia jest tak wysoki, że – podobno - umożliwia ręczne pisanie w trakcie jazdy. Boczki foteli pomagają utrzymać prostą sylwetkę i wyprostowaną miednicę, co ogranicza garbienie się pasażera podczas jazdy. Wydłużone zagłówki dbają o komfort nie tylko szyi, ale przede wszystkim górnej partii pleców, co sprawia, że kręgosłup jest stabilny. Wydłużane i regulowane siedziska zapewniają dobre podparcie nóg. W wersji czteroosobowej tylne fotele mogą zostać rozłożone do pozycji leżącej (ze względów bezpieczeństwa korzystanie z tej funkcji rekomendowane jest wyłącznie podczas postoju, ale proszę to powiedzieć pasażerom) i mają dodatkowe wysuwane podnóżki.

Poduszki foteli wykonano z dwóch różnych materiałów, by stworzyć miękką powierzchnię na twardej bazie. Dodatkowo mają funkcję odchylania, by zapobiec przesuwaniu się pasażerów podczas hamowania. Oprócz elektrycznej regulacji, podgrzewania i wentylacji fotele mają też pneumatyczny system podparcia lędźwiowego z czterema poziomami ustawień, dzięki czemu można wypełnić przestrzeń pomiędzy ciałem pasażera a oparciem, co redukuje nieprzyjemne wibracje. Ponadto po raz pierwszy w Lexusie podgrzewanie foteli obejmuje także podnóżki i podłokietniki. Funkcja masażu ma aż siedem poziomów ustawień, które zadbają o komfort pleców oraz nóg. Masaż może trwać nawet do 15 minut. Fotele w kabinie kierowcy zostały zaprojektowane z myślą o jak najwyższym poziome komfortu, także podczas pokonywaniu zakrętów. Fotel kierowcy ma elektryczną regulację w ośmiu kierunkach, a fotel pasażera w czterech. Oba są obszyte skórą półanilinową, a także mają trzystopniowe funkcje podgrzewania i wentylacji.

Wyciszone wnętrze

Jednym z najważniejszych priorytetów było zapewnienie jak najlepszego wyciszenia kabiny. Za inspirację posłużył model LS, w którym zastosowano wiele przełomowych rozwiązań. W przypadku modelu LM dążono do zapewnienia naturalnej ciszy, a nie głuchej ciszy znanej ze studiów nagraniowych czy pomieszczeń dźwiękoszczelnych. To poczucie wzmacniają dźwięki dochodzące z zewnątrz w sposób proporcjonalny do prędkości z jaką porusza się auto. Wykorzystano najlepszej jakości materiały, by w trakcie jazdy pasażerowie mogli swobodnie rozmawiać, oglądać filmy czy skupić się na pracy.

Konstrukcja pojazdu została uszczelniona, a prześwity między drzwiami i metalowymi elementami zmniejszone, by zmniejszyć liczbę źródeł hałasu oraz ograniczyć przestrzeń, przez którą dźwięki dostają się do wewnątrz. Akustyczne szyby redukują odgłosy pędzącego powietrza. Taką samą szybę zastosowano w wersji czteromiejscowe do oddzielenia przestrzeni pasażerskiej od kabiny kierowcy. Zastosowano też felgi i opony, które redukują hałas. W 19-calowych kołach z kutego aluminium zastosowano nowy, pierwszy na świecie otwarty rezonator, opracowany we współpracy z Yamahą.

We wnętrzu działa system Active Noise Control, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości. Jego działanie jest precyzyjnie kontrolowane przy pomocy specjalnego mikrofonu monitorującego poziom hałasu wewnątrz, dostosowanego do układu kabiny.

W czteromiejscowym LM zastosowano pięciowarstwową podsufitkę, która nie pochłania dźwięku, co ułatwia prowadzenie rozmowy. Przegroda ma również znacznie podwyższoną izolację akustyczną. W obu wersjach LM ma doskonale wygłuszoną komorę silnika, maskę, deskę rozdzielczą oraz nadkola. Aby przeciwdziałać przenoszeniu hałasu drogowego, zawieszenie usztywniono, a na wzmocnieniach dachu zastosowano mastyks o wysokim tłumieniu, który redukuje wibracje na dużej powierzchni dachu.

Kabina LM-a została także zaprojektowana pod kątem jak najlepszych właściwości aerodynamicznych, by ograniczyć hałas podczas jazdy z wyższymi prędkościami. Każdy element w tym m. in. przednie słupki, lusterka, panele boczne, a także umiejscowienie wycieraczek został dopracowany pod kątem zminimalizowania generowania hałasu.

Komfort jazdy

Przy opracowywaniu nowego Lexusa LM najwyższym priorytetem był komfort jazdy, który osiągnięto poprzez dostrojenie do siebie różnych elementów auta, w tym układu napędowego, platformy, konstrukcji nadwozia, zawieszenia, wygłuszeniu kabiny, oraz konstrukcji kabiny. „Bez względu na to, jak luksusowe jest wnętrze i wyposażenie samochodu, pasażerowie nie mogą poczuć komfortu bez odpowiednio zestrojonego układu jezdnego. Cały zespół projektowy analizował każdy szczegół pojazdu, począwszy od dokładnie dopracowanego podwozia i nadwozia, elastycznego zawieszenia i aerodynamicznej konstrukcji, po siedzenia amortyzujące kołysanie nadwozia, wysokiej jakości materiały zastosowane we wnętrzu oraz liczne funkcje zwiększające wygodę” - wyjaśnia Takami Yokoo, główny inżynier Lexusa LM.

Nagłośnienie i ekrany

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Lexus Z myślą o modelu LM zaprojektowano specjalny system nagłośnienia Mark Levinson 3D Surround Sound, który w wersji siedmiomiejscowej ma 21 głośników, a w wariancie czteromiejscowym 23 głośniki. Jakość dźwięku jest porównywalna z najlepszymi zestawami kina domowego. Układ głośników został tak zaplanowany, by zminimalizować jakiekolwiek różnice we wrażeniach akustycznych z przodu i z tyłu. Precyzyjne odwzorowanie dźwięku stereofonicznego zapewnia doskonałe rozprzestrzenienie, dając efekt słuchania koncertu na żywo. System wykorzystuje technologię ClariFi, która umożliwia uzyskanie wysokiej jakości dźwięku ze skompresowanych cyfrowych plików muzycznych.

W wersji czteromiejscowej w dolnej części przegrody umieszczono 48-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości 3840x1080 pikseli i proporcjach obrazu 32:9. Został on ustawiony pod optymalnym kątem dla oglądających na tylnych fotelach i jest odchylony o 15 stopni od pionu. Ekran ma trzy tryby wyświetlania – na pełnym ekranie, tryb kinowy oraz ekran podzielony na dwie niezależne części. Dwa dziewięciocentymetrowe głośniki umieszczono przy górnej krawędzi ekranu. Można też skorzystać z oddzielnych zestawów słuchawkowych dla pasażerów lewego i prawego fotela. Na ekranie można wyświetlać treści bezpośrednio z telefonu lub tabletu (z technologią Mira Cast), można też podłączyć się do ekranu przez porty HDMI. System może służyć zarówno do rozrywki, jak i do prowadzenia spotkań biznesowych online. Lexus LM jest pierwszym modelem marki, w którym system audio może pracować niezależnie dla kabiny kierowców oraz przestrzeni pasażerskiej.

W wersji siedmiomiejscowej zastosowano z tyłu 14-calowy wyświetlacz, który można obsługiwać niezależnie od ekranu na konsoli centralnej z przodu.

Rozbudowany Lexus Climate Concierge

Lexus LM ma specjalną wersję układu Lexus Climate Concierge z funkcjami, które wykraczają poza obsługę systemu klimatyzacji. Przy pomocy jednego przycisku można wybrać ustawienia osobiste klimatyzacji, oświetlenia tylnej części kabiny, rolet okiennych czy pochylenia oparcia fotela. LM w wersji czteromiejscowej ma czujniki termiczne zintegrowane w środkowej przegrodzie. Przy pomocy podczerwieni mierzą temperaturę pasażerów i otoczenia, by precyzyjnie schłodzić lub ogrzać kabinę tam, gdzie jest to potrzebne. Pracę systemu wspomagają dodatkowe elementy jak np. ogrzewanie karku zintegrowane z zagłówkami tylnych siedzeń. Ponadto, w przegrodzie zamontowano specjalne kratki wentylacyjne, które mogą kierować powietrze specjalnie po to, by ogrzać dłonie lub stopy.

Lexus LM wykorzystuje technologię nanoe™ X. W tym systemie oczyszczania powietrza cząsteczki wody są uwalniane do strumienia powietrza zawierającego mikroskopijne rodniki hydroksylowe, które hamują wirusy, bakterie, pyłki i inne alergeny oraz przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się pleśni. Nanoe™ X pomaga również usuwać nieprzyjemne zapachy i zatrzymywać odparowywanie wilgoci, co prowadzi do nawilżenia skóry i włosów. Lexus Climate Concierge w modelu LM jest tak precyzyjny, że pozwala dobrać ustawienia temperatury dla różnych części ciała – głowy, klatki piersiowej, ud i stóp. Aby ułatwić obsługę, dostępnych jest pięć trybów Climate Concierge do wyboru: Relax - ciepłe powietrze i uspokajające oświetlenie (tryb domyślny);

Dream – ciepłe powietrze, stonowana oświetlenie;

Focus – chłodne powietrze, odświeżające oświetlenie;

Energise – stymulacja termiczna siedziska, rewitalizujące oświetlenie;

My Original – dostosowany przez użytkownika.

Najwyższy poziom Omotenashi

W modelu czteromiejscowym środkowa przegroda ma ramę wykonaną z odlewanego magnezu, która zapewnia sztywność i wytrzymałość. Górna część przegrody jest szklana, dzięki czemu pasażerowie mogą patrzeć na drogę. Przegrodę można przyciemnić lub zasłonić w zależności od potrzeb.

Podzielony na dwie części dach panoramiczny może być zasłonięty przy pomocy elektrycznie sterowanych rolet, które działają niezależnie od siebie. Rolety bocznych szyb zsuwają się z góry, więc można je częściowo przysłonić przed słońcem, zachowując widok na zewnątrz. W kabinie zastosowano bardzo dyskretne oświetlenie ambientowe, które umieszczono w suficie i poszyciu bocznym, a dodatkowo precyzyjne oświetlenie zapewniają lampki sufitowe. Model czteromiejscowy ma także oświetlenie podłogi. Gama ustawień kolorystycznych jest szeroka i zawiera 14 odcieni pogrupowanych w pięciu różnych nastrojach: Healing, Relaxing, Arousing, Focusing oraz Exhilarating.

Lexus LM w wariancie czteromiejscowym został zaprojektowany zgodnie z zasadą „ukrytej technologii”. Wiele przydatnych funkcji jest rozmieszczonych dyskretnie, niemal wtopionych w konstrukcję auta jak rozkładane stoliki, których blaty wykonano z magnezu i obito je skórą, by powierzchnia nie była śliska. Na obu ściankach bocznych umieszczono bezprzewodowe ładowarki do telefonów oraz złącza USB. Standardem są też lampki do czytania, lusterka, podświetlane uchwyty na napoje oraz panel do obsługi fotela. W środkowej przegrodzie między fotelami po lewej i prawej stronie lodówki znajdują się również osobne schowki. Lodówka pomieści dwie standardowe butelki szampana lub trzy butelki o pojemności 0,5 litra. Obok przesuwanych drzwi umieszczono poręczny uchwyt na parasol. Dodatkowo zamontowano uchwyty pomagające zająć miejsce w środku, które zaprojektowano z dbałością o detale.

Intuicyjny kontroler

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Mark Horn Szybka oraz intuicyjna obsługa wielu funkcji auta możliwa jest przy pomocy kontrolera, który został zaprojektowany jak smartfon. Służy on do ustawienia zgodnie z preferencjami systemu audio, układu klimatyzacji, foteli, oświetlenia wnętrza oraz rolet okiennych. Jeśli kontroler znajdzie się w znacznej odległości od auta, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.

LM jest także pierwszym samochodem, który oferuje asystenta głosowego reagującego na komendy wydawane przez pasażerów tylnych foteli. Mikrofony w tylnej części auta rozmieszczono tak, by system mógł rozpoznać, który pasażer do niego mówi. Dzięki temu przy pomocy komend głosowych można ustawić temperaturę, ustawienia fotela czy oświetlenie dla każdego z foteli osobno.

Konsola sufitowa

W kabinie pasażerskiej w centralnej części sufitu zamontowano konsolę, która zawiera przyciski do obsługi drzwi, przestrzeń do przechowywania niewielkich przedmiotów oraz czujniki monitorujące temperaturę. Jej umiejscowienie pomogło zachować dużą przestrzeń nad głowami pasażerów.

Doskonała widoczność

Lexus zadbał też o zminimalizowanie przyczyn choroby lokomocyjnej, którą może wywołać czytanie czy korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie jazdy. Dlatego zastosowano tak duże szyby, jak to było możliwe, by pasażerowie zawsze wiedzieli, jak porusza się auto. Dodatkowo zastosowano okna dachowe oraz zapewniono pasażerom tylnych rzędów dobrą widoczność przez przednią szybę. Duże boczne oka się otwierają. W wersji czteromiejscowej przegroda środkowa została zaprojektowana tak, by nawet po jej zamknięciu, pasażerowie mogli patrzeć do przodu.

Siedmiomiejscowy LM

Kabina siedmiomiejscowej wersji Lexusa LM bazuje na tym projekcie, co w wersji czteromiejscowej, z dużymi oknami, które zapewniają dobre oświetlenie wnętrza. W drugim rzędzie zamontowano dwa fotele w stylu klasy biznes z wygodnymi zagłówkami, zintegrowaną wentylacją i podgrzewaniem, a także z funkcją masażu. Każdy fotel ma gniazdo USB, a porty HDMI oraz gniazdo umieszczono w zasięgu ręki w konsoli centralnej. Uchwyty oraz kieszenie umieszczono z tyłu przednich foteli, a wysuwane stoliki znajdują się w konsoli centralnej.

Fotele w trzecim rzędzie siedzeń mają wygodne siedziska, a także można je łatwo unieść i zwiększyć przestrzeń na bagaże. W panelach bocznych umieszczono dodatkowe gniazdka USB. Samochód w wersji siedmiomiejscowej ma 21-głośnikowy system audio Mark Levinson Reference 3D Surround Sound oraz 14-calowy wyświetlacz, który wysuwa się z konsoli sufitowej.

Wykończenie wnętrza

Gama dostępnych kolorystyk wnętrza oraz wykończeni podkreśla status modelu LM oraz najwyższą jakość materiałów. Motywem przewodnim w odmianie czteromiejscowej jest tapicerka Ammonite Sand ze skóry półanilinowej oraz skóry syntetycznej z kontrastującą lamówką w kolorze metalicznej miedzi. Stopniowe perforacje tapicerki drzwi odsłaniają metaliczne włókna. Ekskluzywną atmosferę podkreśla podsufitka wykonana z zamszu Ultrasuede.

Wnętrze wersji siedmiomiejscowej ma nowoczesny wygląd dzięki połączeniu czarnej tapicerki ze skóry syntetycznej z materiałem imitującym zamsz w kolorze ciemnoszarym. Listwy ozdobne z drewna w kształcie charakterystycznej japońskiej jodełki stworzone w technologii druku 3D. Te elementy znajdują się na konsoli sufitowej oraz na desce rozdzielczej. Kierownicę ozdobiono drewnem orzechowym, który zabarwiono czerwonym pigmentem bengalskim – ten barwnik na bazie tlenku żelaza jest tradycyjnie stosowany w japońskiej ceramice oraz tynkarstwie.

Bagażnik

LM w wersji czteromiejscowej pomieści dwie 77-centymetrowe walizki w bagażniku. W wersji siedmiomiejscowej jest przestrzeń na cztery 77-centymetrowe walizki przy trzech rzędach siedzeń rozłożonych lub na pięć takich walizek, gdy tylne fotele zostaną złożone.

Kokpit

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Mark Horn Kokpit kierowcy w Lexusie LM został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze detale. Poziom wykonania i jakość materiałów nie odbiegają od rozwiązań zastosowanych w kabinie pasażerskiej. Wyświetlacze, przełączniki i pokrętła rozmieszczono zgodnie z zasadami koncepcji Tazuna, by kierowca mógł być przez cały czas skupiony na drodze. Układ kokpitu pozwala czerpać przyjemność z prowadzenia auta. Kierownica została umieszczona bliżej kierowcy i w bardziej pionowej pozycji, precyzyjnie dobrano też umiejscowienie pedałów oraz podnóżka. Fotel kierowcy wykorzystuje materiały, które pomagają utrzymać ciało w odpowiedniej pozycji oraz jest elektrycznie regulowany w ośmiu kierunkach. Przedni fotel pasażera ma czterokierunkową regulację.

Kabina kierowcy to otwarta przestrzeń z prostym układem deski rozdzielczej, dużym, 14-calowym, dotykowym wyświetlaczem oraz konsolą środkową z możliwością łatwego dostosowania do potrzeb zawodowego kierowcy. Z przodu zastosowano dwa gniazda USB-C oraz, w wersji siedmiomiejscowej, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz gniazdko 12V. Wszystkie gniazdka są delikatnie podświetlone. Samochód łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay oraz przewodowo z Android Auto. Kierowca może korzystać z szeregu funkcji ułatwiających prowadzenie jak cyfrowe lusterko wsteczne, które cały czas pokazuje sytuację za samochodem, czy 10-calowy wyświetlacz HUD. System kamer panoramicznych 360 stopni pomoże w manewrowaniu w ciasnych przestrzeniach.

Napęd hybrydowy

W Europie Lexus LM będzie dostępny w wersji LM 350h z 2,5-litrowym napędem hybrydowym. Układ znany z modeli NX 350h oraz RX 350h jest niezawodny, cichy oraz łączy dobre osiągi z niesamowitą wydajnością. Jego łączna moc maksymalna wynosi 250 KM/184 kW, a maksymalny moment obrotowy to 239 Nm.

Lexus LM w standardzie będzie miał inteligentny napęd na cztery koła E-FOUR ze zwiększonym poziomem przekazywania momentu obrotowego na tylną oś, by zagwarantować dobre prowadzenie oraz komfort pasażerów w tylnych rzędach siedzeń. System może rozdzielać napęd między przodem a tyłem w proporcjach od 100:0 do 20:80 w zależności od sytuacji na drodze, by zagwarantować dobrą przyczepność podczas wychodzenia z zakrętu czy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni.

Nowy tryb jazdy Rear Comfort

Lexus LM wyposażony jest w szereg technologii, które poprawiają właściwości jezdne i zwiększają komfort pasażerów w trakcie podróżowania. Jedną z nich jest pionierski tryb jazdy Rear Seat Comfort, który dopasowuje ustawienia zawieszenia, rozkład momentu obrotowego oraz tłumi nadmierne wibracje. Przysiadanie nadwozia podczas przyspieszania zredukowane jest o 10%, a nurkowanie podczas hamownia o 45%.

Kierowca może też wybierać spośród trybów jazdy Normal, Eco, Sport oraz Custom poprzez menu w ekranie systemu medialnego lub przy pomocy przycisków na kierownicy. W trybie Eco praca silnika i przekładni, a także układu klimatyzacji nastawiona jest na wydajność. W trybie Sport auto ostrzej reaguje na polecenia kierowcy, a w trybie Custom kierowca może sam dobrać ustawienia auta. W każdym z trybów auto podczas hamowania zachowuje się tak, by zminimalizować dyskomfort pasażerów z tyłu. Lexus w modelu LM chciał połączyć precyzyjny układ jezdny z najwyższym komfortem. Kluczowym elementem było zastosowanie platformy GA-K dla samochodów osobowych, co wyróżnia LM-a na rynku. Zazwyczaj w tym segmencie stosuje się konwersję auta dostawczego na osobowego vana. Dzięki wykorzystaniu platformy GA-K auto ma bardzo sztywne nadwozie oraz korzysta z napędu, układu hamulcowego czy zawieszenia, które zapewnia dobre osiągi przy zachowaniu komfortu jazdy. LM będzie najczęściej wykorzystywany jako auto z kierowcą, ale samochód będzie dawał przyjemność z prowadzenia. Układ jezdny ma indywidualny charakter zgodny z koncepcją Lexus Driving Signature, a konstrukcja podwozia zapewnia najwyższy komfort, pewne prowadzenie i płynne przyspieszanie. Po raz pierwszy wzięto też pod uwagę odczucia pasażerów zajmujących miejsca z tyłu.

Sztywne nadwozie i niska masa

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Mark Horn Auta z nadwoziem typu minivan mają zazwyczaj wysoko położony środek ciężkości, który sprawia, że auto jest bardziej podatne na podmuchy wiatru, a pasażerowie bardziej odczuwają jazdę po nawierzchni o słabej jakości. Duże okna oraz drzwi pogarszają sztywność nadwozia. Dlatego Lexus zastosował kompletnie inną filozofię w trakcie projektowania modelu LM.

Zastosowano platformę GA-K, która gwarantuje nisko położony środek ciężkości oraz dużą sztywność nadwozia. Dodatkowe spawy, zastosowanie kleju oraz usztywnień w kluczowych obszarach poprawiają te właściwości. Wykorzystanie klejów z właściwościami tłumiącymi nie tylko wzmocniło konstrukcję, ale i zredukowało wibracje. Dzięki temu auto prowadzi się stabilnie, komfortowo, a do wnętrza nie przedostają się nieprzyjemne dźwięki. Dzięki zastosowaniu aluminium oraz cienkiej blachy stalowej na panelach zewnętrznych zmniejszono masę auta, co także przyczyniło się do zwiększenia sztywności nadwozia. Stalowe panele pozwoliły zaoszczędzić 12,3 kg, a aluminiowe drzwi oznaczają 18 kg masy mniej. Samochód prowadzi się przewidywalnie, przechyły nadwozia ograniczono do minimum. Auto było dokładnie sprawdzane na modelach CAD/CAE, a następnie testowane na torze Shimoyama.

Zawieszenie

Lexus LM z przodu na kolumny MacPhersona a z tyłu podwójne wahacze wleczone. Zawieszenie zostało zestrojone pod kątem jak najlepszego tłumienia nierówności oraz najwyższego komfortu pasażerów. Zastosowanie kompaktowego systemu pozwoliło zachować dużą przestrzeń wewnątrz.

Podobnie jak w przypadku nadwozia, elementy zawieszenia zostały sprawdzone pod kątem możliwości zmniejszenia masy, na przykład dzięki zastosowaniu aluminium w zwrotnicach. Nowy system mocowania śrub piasty zwiększa powierzchnię styku opony z drogą, poprawiając reakcję układu kierowniczego.

Adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sile tłumienia (AVS) jest standardem. To pierwszy układ na świecie, który wykorzystuje technologię Frequency Sensitive Valves, która modyfikuje działanie amortyzatora na poziomie mikroaplitudy i wysokich częstotliwości. AVS wykorzystuje również liniowe siłowniki elektromagnetyczne, zwiększając wydajność, zapewniając komfortową jazdę i lepszą reakcję układu kierowniczego.

Układ hamulcowy

W modelu LM zastosowano elektronicznie sterowany układ hamulcowy AHB-G Lexusa, który wykorzystuje wysokowydajną pompę, by zapewnić naturalne odczucie w trakcie hamowania oraz krótką drogę hamowania. Niezależna regulacja z przodu i z tyłu zapewnia stabilność. Samochód wyposażono w wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 328 mm z przodu oraz 317 mm z tyłu.

Układ Break Posture Control kontroluje przechył i pochylenie pojazdu podczas hamowania poprzez zmianę rozkładu siły hamowania między przednią a tylną osią. System działa odpowiednio do użycia pedału hamulca przez kierowcę oraz informacji z układu zawieszenia. Gdy włączony jest tryb Rear Comfort, system działa jeszcze aktywniej. Układ kontroli przechyłu (Roll Control) tłumi niestabilność podczas skręcania, aby pomóc utrzymać stabilną postawę pojazdu, na przykład podczas jazdy po krętej drodze lub skręcania na skrzyżowaniu. Lexus LM wyposażony jest też w system Smooth Stop Control, który redukuje efekt szarpnięcia, gdy samochód się zatrzymuje. Siła hamowania jest regulowana tak, aby przesunąć środek obrotu samochodu do tyłu, nad tylną oś, tłumiąc podnoszenie nadwozia.

Lexus Safety System +

Lexus LM został wyposażony w najnowszą generację pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, która jest już dostępna także w modelach NX, RX, LBX i RZ. A to oznacza, że LM jest w stanie zidentyfikować ryzyko kolizji w większej liczbie sytuacji drogowych oraz, gdy jest to potrzebne, ostrzec kierowcę lub wesprzeć go, by uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki. Systemy są zaprogramowane tak, by działać w jak najbardziej naturalny sposób, ułatwiać kierowcy prowadzenie auta i pomagać w skupieniu na drodze.

W najnowszej generacji Lexus Safety System + rozszerzono funkcje układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) o wspomaganie kierowania w sytuacjach awaryjnych, adaptacyjny tempomat oraz układ Proactive Driving Assist, który uaktywnia się w ruchu miejskim. Kamera systemu Driver Monitor cały czas monitoruje skupienie kierowcy, a gdy ten nie zareaguje na ostrzeżenia, auto w bezpieczny sposób się zatrzyma i uruchomi system eCall. Wszystkie drzwi w Lexusie LM, także te przesuwane, wyposażone są w elektroniczne klamki z systemem Safe Exit Assist, który pomaga uniknąć zderzenia podczas wysiadania z auta, gdy z tyłu nadjeżdża inny pojazd.

Dzięki technologii over-the-air oprogramowanie samochodu może zostać zaktualizowane zdalnie, bez konieczności wizyty w serwisie. Lexus LM jest także wyposażony w rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa, który obejmuje asystenta zmiany pasa ruchu (LCA), który umożliwia automatyczną zmianę pasa ruchu na autostradzie oraz układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA), który alarmuje kierowcę o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony.

Wrażenia z jazdy

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także... Mark Horn Lexus rzeczywiście bardzo wysoko postawił poprzeczkę jeśli chodzi o komfort podróży. Wersja 7-miejscowa, która siedmiomiejscowa jest głównie homologacyjnie, dość wygodnie pomieści 6 pasażerów. Jest wprawdzie mniej luksusowa niż 4-miejscowa, ale wygody i prestiżu nic jej nie odmówi. Oczywiście największy komfort jest w modelu czteroosobowym. Rozkładane fotele drugiego rzędu siedzeń przypominają te stosowane w prywatnych odrzutowcach, łącznie z dość małymi, rozkładanymi stoliczkami wysuwanymi z podłokietników.

Można śmiało powiedzieć, że model LM sprowadził wnętrze luksusowego samolotu na cztery koła i polskie drogi.

Powstaje jednak pytanie – dla kogo jest to auto?

Przede wszystkim dla firm obsługujących przewóz pasażerów na lotniska, do hoteli lub na prestiżowe spotkania. Kilka sztuk kupią też duże przedsiębiorstwa, by prezesi i ich goście mogli zaznać nowego poziomu luksusu w samochodzie. Marka liczy też na bardzo bogatych klientów indywidualnych, którzy chcą mieć prestiż na co dzień do pracy, a po godzinach, przy licznej rodzinie, także w domu. Przy czym Lexus w Polsce zakłada, że proporcje między wersją 4-miejscową, a siedmio-, rozłożą się w stosunku 30:70.

Marka planuje też sprzedać 60 sztuk modelu LM jeszcze w tym roku i około 140 sztuk w przyszłym. I – trochę ku mojemu zdziwieniu – plany te mogą zostać nawet znacznie przekroczone, sądząc po liczbie już zebranych zamówień.

Może się zatem okazać, że dotychczasowe pojęcie luksusu w tego typu autach zostało przekroczone i to z bardzo dobrym skutkiem.

Dane techniczne Lexusa LM 350h Lexus LM 350h wersja 4-miejscowa Lexus LM 350h wersja 7-miejscowa Platforma GA-K GA-K Euro NCAP - - Wysokość (mm) 1945 1945 Rozstaw osi (mm) 3000 3000 Długość/szerokość (mm) 5130/1890 5130/1890 Pojemność bagażnika (l) 752 110/1191 Cena (zł, brutto) 729 900 599 900 Typ nadwozia/liczba drzwi van/5 van/5 Liczba miejsc 4 7 Masa własna (kg) 2340-2355 2345-2355 Pojemność zbiornika paliwa (l) 60 60 Układ napędowy hybryda hybryda Rodzaj paliwa benzyna benzyna Pojemność (ccm) 2487 2487 Liczba cylindrów 4 4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna/E-CVT automatyczna/E-CVT Osiągi Moc (kW) łączna 184 184 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,7 8,7 Prędkość maksymalna (km/h) 190 190 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 7,0-7,4 (WLTP) 190 Emisja CO2 (g/km) 160-167 190

Rajd Pojazdów Zabytkowych