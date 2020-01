Licytacje komornicze domów i działek - STYCZEŃ 2020. Najciekawsze oferty z woj. śląskiego.

Black House - inteligentny dom przyszłości z Gliwic

Inteligentne lustra sprawdzają stan skóry, czujniki zdrowia wykrywają oznaki zbliżającej się choroby. To tylko niektóre innowacje, jakie zostały wprowadzone w Black House - inteligentnym domu przyszłości, gdzie budziki nastawiają się same. Ten stoi w Gliwicach i można go zwiedzić...