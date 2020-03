Logotypy światowych marek w odpowiedzi na koronawirusa. Jak się zmieniły?

Koncerny samochodowe w odpowiedzi na koronawirusa

Temat pandemii znalazł odzwierciedlenie w logotypach największych koncernów samochodowych - Audi i Volkswagena. Czy to zwykły chwyt marketingowy? Nie do końca, ponieważ akcji przyświeca promowanie zasad zalecanych przez WHO: zachowania bezpiecznej odległości od innych osób w celu uchronienia się przed zakażeniem.