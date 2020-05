Lotnisko w Pyrzowicach gotowe na wznowienie lotów. Nowe zasady dla pasażerów. Pomiar temperatury, zakaz wejścia do terminali, dezynfekcja

Lotnisko w Pyrzowicach szykuje się do wznowienia ruchu. Kiedy będą loty? Granice są zamknięte do 15 czerwca 2020, i projekt rozporządzenia o zakazie lotów międzynarodowych do 6 czerwca, więc lotów międzynarodowych nie będzie wcześniej. Krajowych też nie. Bo chociaż nasz narodowy przewoźnik, PLL LOT, wznawia loty krajowe od 1 czerwca, to Katowic na liście tras nie ma. Będą loty do Warszawy z Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Gdańska, a nawet Zielonej Góry, a także loty z Krakowa do Gdańska, ale na lotnisko w Pyrzowicach w systemie rezerwacyjnym LOT-u bilety są dostępne dopiero od 15 czerwca. Pasażerowie mają swoja teorię, dlaczego - LOT boi się woj. śląskiego z powodu wysokiej wykrywalności koronawirusa u górników - testy u nas są przeprowadzane na skalę, jakiej w żadnym innym regionie nie ma, więc i wykrywalność jest wyższa. Cóż. Na pewno wiadomo, że po odmrożeniu lotów pasażerów będą obowiązywać zupełnie nowe zasady i na lotnisku, i w samolocie. Ale - co ważne - mała jest szansa, że środkowe miejsca w samolotach będą puste. Zresztą - wiele linii ma w swoich samolotach filtry HEPA skutecznie oczyszczające powietrze. Opinie linii o wolnych miejscach w samolotach - poniżej. Najpierw - nowe zasady latania w czasach pandemii.