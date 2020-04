Ludzie w domach, a na ulicach miast... zwierzęta. Czy koronawirus służy naturze?

W ulubionych miejscach turystów na całym świecie czy na ulicach zwykle zatłoczonych miast ciężko spotkać dziś tylu ludzi, co przed pandemią. Izolacja to najskuteczniejsza forma walki z epidemią, dlatego można powiedzieć, że koronawirus zamknął nas w domach. Czy wyludnione parki i place mogą zmienić coś w świecie natury? Okazuje się, że tak! Przyroda bardzo szybko zaczęła wykorzystywać zmniejszoną ludzką aktywność, co widać gołym okiem. Najlepszym na to dowodem są liczne nagrania i zdjęcia obiegające internet.

Zwierzęta zamiast ludzi

Dziś na placu Św. Marka w Wenecji można spotkać głównie gołębie. Wyraźnie zmniejszona aktywność ludzi okazuje się mieć ogromny wpływ na środowisko, a nasze "straty" to zysk dla natury. Przykład? Przez utrudnienia w handlu i produkcji towarów ślad węglowy Chin w lutym zmniejszył się o 25%, podczas gdy poziom zanieczyszczenia powietrza spadł o 36% w porównaniu do odpowiadającego okresu w 2019 roku.