Maciej Kurzajewski w „Pytanie na śniadanie” sprawdził, jak boli poród. Katarzyna Cichopek była wniebowzięta!

Tak wygląda niezwykły dom Edyty i Cezarego Pazurów na Warmii. Można go wynająć

Edyta i Cezary Pazurowie na co dzień mieszkają w Warszawie. Jednak od czasu do czasu, gdy chcą uciec od miejskiego gwaru, wyjeżdżają do Wielowsi na Warmii. Mają...