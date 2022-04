"Mają wielkie plany, myślą w dużych formatach". Tak pokolenie Z podbija rynek pracy. Te osoby idą swoją drogą, sprzyja im technologia

Definicji Pokolenia Z jest kilka, ale najczęściej pojawia się ta, że są to osoby urodzone pomiędzy rokiem 1995 a 2010. Są to więc osoby, które na rynku pracy są od niedawna, dopiero na niego wchodzą lub wejdą dopiero za kilka lat, chociaż – cytując klasyka – żadnej pracy się nie boją, więc pracować zaczynają dosyć wcześnie.

Pokolenie Z urodziło się z telefonem w dłoni, czy jeszcze zna świat bez technologii?

- Powiedziałabym, że są to osoby, które właściwie urodziły się z komórką w dłoni. Pokolenia, które umownie nazywamy X czy Y, czyli dzisiejsi 30 czy 40-latkowie jeszcze takiego dostępu do technologii nie mieli. Osoby z pokolenia Z przede wszystkim łatwo się w tych technologiach odnajdują. W naukach o zarządzaniu mówi się często o tym, że bez internetu te osoby właściwie nie są w stanie funkcjonować – tłumaczy dr Barbara Godlewska-Bujok z Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nie pamiętają już tajemniczych dźwięków oznaczających łączenie się z internetem, czasów, gdy w domach nie było telefonu stacjonarnego, lecz jednocześnie są to zupełnie inne osoby, niż te które urodziły się choćby dziesięć lat temu. Kiedyś mówiło się, że pokolenie zmienia się co 20 lat, natomiast teraz postęp technologiczny następuje szybko na tyle, że modyfikacja podejścia i spojrzenia, także na pracę, też jest dużo szybsza – tłumaczy.

Praca dla nich niestraszna. Pokolenie Z nie idzie utartym szlakiem

- Szukają, ale to nie oznacza, że nie nabywają doświadczenia. Te osoby może jeszcze niekoniecznie wiedzą, czego poszukują, ale na pewno wiedzą czego nie chcą. To pokolenie charakteryzuje indywidualizm, to jest też takie pokolenie osób, które wyżej się ceni i nawet jeśli z punktu widzenia starszych pokoleń oni mają jeszcze niewiele do powiedzenia, to pokolenie Z ma w sobie otwartość, ciekawość świata. Pokolenie Z ma odwagę do zmian i pozostaje wierne swoim wartościom, które niekoniecznie musimy rozumieć i zgadzać się z nimi – wymienia dr Barbara Godlewska-Bujok.