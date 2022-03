Małpi chlebek to śniadaniowy hit! Przepis na cynamonowe bułeczki do odrywania. Idealne do kawy lub herbaty Katarzyna Puczyńska

Małpi chlebek to pyszny, pachnący cynamonem i karmelem wypiek. Powstaje z kuleczek ciasta obtoczonych w syropie, które po upieczeniu tworzą bułeczki do odrywania rękami. Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na małpi chlebek, w delikatnie słodkiej wersji, idealny na śniadanie lub smakowity dodatek do kawy czy herbaty. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz przepis.