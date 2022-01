Malta zima 2022. Tanie loty z Warszawy do Valletty. Pogoda, atrakcje, plaże, zabytki. Co warto zobaczyć? Obostrzenia i zasady wjazdu

Malta - atrakcje. Co zobaczyć na wyspie? Zabytki, plaże, atrakcje naturalne

Malta 2022 - tanie loty

Gdy w Polsce pada deszcz, a temperatury zaczynają spadać poniżej zera, na Malcie wciąż jest ciepło i słonecznie. A to tylko jeden z powodów, dla których warto zaplanować zimowe wakacje na tej śródziemnomorskiej wyspie.

Kolejny powód dały linie lotnicze Ryanair, ogłaszając, że do zimowej siatki lotów dołączyło połączenie Warszawa - Valletta. Samoloty do stolicy Malty będą odlatywać z Modlina trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.

Lot z Warszawy do Valletty trwa trzy godziny, a ceny biletów w obie strony zaczynają się od 200 zł.