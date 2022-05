Marcin Waniczek poprowadzi AZS UŚ Futsal Team. Komentarz prezesa klubu TYLKO U NAS!

30 kwietnia, w meczu barażowym z We-Met Futsal Club, Akademicki Związek Sportowy UŚ Katowice Futsal Team wywalczył awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Walka pomiędzy drużynami była zacięta i trwała do ostatniej minuty, jednak finalnie to katowicki klub wygrał z przeciwnikami 3 do 0 (9 do 0 w dwumeczu - co jasno pokazuje kto był faworytem w tym starciu).

16 maja AZS UŚ Katowice poinformował fanów, iż po wnikliwej analizie władze klubu i dotychczasowy trener zawodników Adam Lichocki, postanowili o nieprzedłużaniu umowy o prowadzenie drużyny na kolejny sezon ligowy. Podziękowano przy tym trenerowi Lichockiemu za jego wkład i zaangażowanie. Można wnioskować, że strony rozstały się w przyjaznej atmosferze.