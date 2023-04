Matura 2023 w formule 2015 dla uczniów czteroletnich techników. Terminy, wymagania i arkusze do matury z przedmiotów obowiązkowych Barbara Wesoła

W 2023 roku ostatni rocznik reformy gimnazjalnej podchodzi do matury. Sławomir Mielnik/Polska Press

W maju do matury podejdzie około 272 400 osób. Z tego 114 000 zdających przystąpi do egzaminu maturalnego w formule 2015. Są to osoby, które kończą czteroletnie technikum. Ostatni rocznik reformy gimnazjalnej. Matura 2023 z języka polskiego, matematyki, czy języka angielskiego obywa się więc w dwóch formułach, co oznacza dwa rodzaje arkuszy, zadań, zasad oceniania. Dla wszystkich, którzy zdają maturę po gimnazjum, czyli w formule 2015, przypominamy najważniejsze informacje o egzaminie: terminy, wymagania, a także gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi po maturze.