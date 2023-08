Matura ustna z języka angielskiego. Jak wygląda ustny egzamin maturalny z języka obcego 2023? Powtórz to przed maturą poprawkową Barbara Wesoła

Matura ustna wróciła po dwuletniej przerwie. Niektóre osoby, które nie zdały egzaminu w maju podchodzą do poprawki 21 i 22 sierpnia. Akradiusz Wojtasiewicz/Polska Press Zobacz galerię (8 zdjęć)

Matura ustna z języka angielskiego 2023 (lub innego obcego nowożytnego) po dwóch latach przerwy wróciła do zestawu obowiązkowych egzaminów. Dla tych, którzy nie zdali matury z angielskiego w maju zaplanowano termin poprawkowy na 21 sierpnia (egzamin ustny). Jak trzeba było się przygotować do matury ustnej? Ile czasu trwa egzamin? Przypominamy, jak przebiega egzamin ustny z języka angielskiego. To warto powtórzyć przed maturą poprawkową.