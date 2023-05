Matura z informatyki 2023 w oczach maturzystów: „Totalna strzelanka”. Maturzyści cieszą się jednocześnie, że matury ustne mają już za sobą

Matura 2023 z informatyki: Zobacz arkusze

W tym materiale po godzinie 14 ukażą się dostępy do arkuszy z matury z informatyki na poziomie rozszerzonym 2023 dla nowej i starej formuły.

Komentarze uczniów po maturze z informatyki 2023

Jak przyszłym informatykom i programistom poszła matura z informatyki w 2023 roku? Według CKE do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło ok. 11,2 tys. osób. Nie wielu dzieli się swoimi wrażeniami po egzaminie. Ci, którzy oceniają egzamin mają różne zdania np.:

Jak będzie 10 proc., to się ucieszę

Poszło świetnie! Myślę, że drzwi do politechnik stoją przede mną otworem :)

Niektóre części matury były wyzwaniem, ale ogólnie ok

Jak wyglądała matura z informatyki w formule 2023, a jak w formule 2015?

Matura z informatyki w formule 2015 składa się z dwóch części. W 2023 roku o godz. 9.00 uczniowie zasiedli przy arkuszach, tak jak to miało miejsce w przypadku reszty matur. Do godz. 10.00 zdający rozwiązywali część teoretyczną, po półgodzinnej przerwie przystąpili do praktycznej części egzaminu przy komputerze. Cały egzamin trwa 210 minut.