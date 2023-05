Matura z matematyki 2023 na poziomie rozszerzonym zakończyła się. Mamy arkusze CKE. Komentarze uczniów na temat egzaminu: „Było ciężko” Barbara Wesoła

Matura rozszerzona z matematyki 2023. Zdający przyznają, że nie było łatwo Jakub Steinborn/Polska Press

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym trwała od godz. 9.00 do 12.00. Przystąpiło do niej prawie 82 tys. maturzystów! Jest to drugi najchętniej wybierany przez uczniów dodatkowy przedmiot (po języku angielskim). Zdający opuścili już sale egzaminacyjne i dzielą się wrażeniami na temat matury. Matematyka na poziomie rozszerzonym nie była lekka i przyjemna. Sprawiła uczniom sporo problemów. Co mówią maturzyści o egzaminie? Gdzie szukać arkusza? Znajdziecie go w tym tekście.