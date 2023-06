Menedżer? Jest blisko załogi, świetnie zna swoich pracowników i traktuje ich po partnersku DEBATA DZ

Mieć pasję i dobry kontakt z pracownikami

- Menedżer jest czasami także właścicielem spółki - zauważyła Beata Drzazga. - Menedżer jest najbliżej pracownika. Gdy 23 lata temu zakładałam swoja firmę nie przypuszczałam, że kiedyś będzie ona największą medyczną firmą w Polsce, jeśli chodzi o opiekę długoterminową. Zawsze starałam się wprowadzać nowości w zarządzaniu, chciałam pokazać, że można inaczej traktować personel i pacjentów. A w głównej siedzibie firmy, jak i we wszystkich jej 91 filiach, obowiązuje jednakowy styl zarządzania. Cały czas jestem blisko dyrektorów i kierowników, staram się, by moi pracownicy wiedzieli, że praca jest moją pasją, a ja mam wizję, jeśli chodzi o przyszłość firmy.

- Pasja i determinacja są bardzo ważne, jeśli mówimy o cechach menedżerów. Dodałbym jeszcze odpowiednie przygotowanie, żeby nigdy nie mówić „udało mi się”, tylko „ja to zrobiłem”. Moje doświadczenie i wykształcenie też wpływały na to, że ja wiedziałem, w którym kierunku idę. Reprezentuję dużą korporację, która nie odniosłaby sukcesów bez ludzi - mówił Piotr Apollo.

Menedżer to nie jest mityczna postać

- Nie, on musi mieć talent, urodzić się z tym - odpowiedziała Beata Drzazga. - Przecież dzisiaj już w szkole widać, kto będzie liderem. Zwłaszcza, że model zarządzania się zmienia. Dzisiaj firma to są ludzie, bez nich jej by nie było. Bardzo ważną umiejętnością jest pociągnięcie ludzi za sobą.

- Zawsze trzeba informować pracowników o sytuacji firmy, żeby niczym nie byli zaskoczeni - tłumaczyła Anna Hanusiak-Tatarska. - Ważna jest nie tylko pasja, ale i pokora. W dobrej firmie nie ma miejsca na ego menedżera.

Wiceprezes Rafał Żelazny zwracał uwagę, jak dzisiaj w firmach wyglądają struktury organizacyjne. - Ważne jest pozyskiwanie informacji z pierwszej ręki, a nie budowanie hierarchicznej struktury. Wcześniej osoba zarządzająca firmą była postacią mityczną, a to do niczego dobrego nie prowadziło. To się nie może udać - opowiadał Rafał Żelazny. - Jako menedżerowie musimy być ludźmi, wszyscy wymagają szacunku. Dla mnie kluczowe słowo w pracy to zaufanie.