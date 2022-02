Mieszkańcy woj. śląskiego korzystający z ZTM, chętniej wybiorą aplikację mobilną niż fizyczną kartę ŚKUP

Metropolia stworzyła internetową sondę, by poznać potrzeby korzystających z ich usług. Planowane jest wprowadzenie nowej aplikacji mobilnej, dzięki której posiadanie fizycznej karty ŚKUP nie byłoby konieczne. Okazuje się, że zdecydowana większość pasażerów jest "za" tym pomysłem.

- Metropolia w internetowej sondzie poznała opinie mieszkańców na temat gotowości przejścia na aplikację mobilną wraz z uruchomieniem nowego systemu płatności za bilety. Będzie działał w trybie online, a więc szybciej niż obecny. Większość, bo ok. 70,5% głosujących, odpowiedziało, że - po wprowadzeniu tych zmian - korzystaliby z mobilnej aplikacji zamiast z fizycznej wersji karty ŚKUP. Natomiast przy tradycyjnej wersji karty chciałoby pozostać ok. 27,3% wypowiadających się. Tylko 2,2% nie ma zdania. Łącznie w sondzie oddano ok. 2,4 tys. głosów. Każdy z uczestników badania mógł oddać jeden głos - informuje Witold Trólka z biura prasowego Metropolii GZM.