Mieszkania z rynku wtórnego w największych miastach w województwie śląskim. Gdzie są najtańsze?

W ogłoszeniach widać, że w Częstochowie znajdziemy inną zabudowę niż w stolicy województwa. Najtańsze mieszkania, to wcale nie kawalerki w starych nieocieplonych kamienicach. Dominują bloki. Co ciekawe – tanie mieszkania można tam znaleźć o różnej liczbie pokojów – także trzech (choć małej powierzchni). Sporo część niedrogich mieszkań jest np. w dzielnicy Tysiąclecie, jednak nie jest to regułą.

