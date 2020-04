Mimo pandemii, jest nadzieja. Koncert niemaGOtu na Wielki Tydzień 2020

Twórcy polskiej sceny chrześcijańskiej rozpoczynają cykl koncertów na trudne czasy, poprzez które chcą pomagać potrzebującym. Już w Niedzielę Palmową (5 kwietnia) o godz. 18 premiera koncertu „Mimo pandemii … Jest Nadzieja”. Powstał on specjalnie z myślą o tegorocznym Wielkim Tygodniu. Dostęp do koncertu możliwy jest poprzez stronę: www.fabrykakoncertow.com.pl Dodatkową atrakcją po koncercie i okazją do wirtualnego spotkania, będzie rozmowa z charyzmatycznymi muzykami: twórcą niemaGOtu, Kubą Blycharzem i solistką zespołu Olą Maciejewską.