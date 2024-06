Mistrzowie Motoryzacji na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Zobacz transmisję na żywo z finałowej gali

Mubi Dub it Tuning Festival 2024 odbywa się w weekend 22-23 czerwca w Targach Kielce. W programie niesamowite pokazy driftu, super samochody i znani goście. Jedną z atrakcji imprezy będzie finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Zapraszamy na transmisję na żywo z wydarzenia.

Mubi Dub it Tuning Festival 2024 i Mistrzowie Motoryzacji. Będzie transmisja na żywo

Mistrzowie Motoryzacji to największy w Polsce plebiscyt w branży motoryzacyjnej, który w każdym województwie prowadzony jest przez dzienniki i serwisy internetowe Polska Press Grupy. To akcja, na którą co roku czekają nasi zmotoryzowani Czytelnicy. Po raz kolejny wspólnie stworzyliśmy ranking najbardziej polecanych specjalistów z branży motoryzacyjnej. Gala finałowa plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji odbywa się w sobotę, 22 czerwca podczas imprezy Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Kielcach. Transmisja z gali dostępna w serwisie Motofakty.pl, serwisach regionalnych Polska Press Grupy oraz na profilu Echo Dnia Świętokrzyskie na Facebooku. Start o godzinie 14.00. Laureatów wyłoniono w następujących kategoriach: Mechanik Roku,

Warsztat Samochodowy Roku,

Instruktor Jazdy Roku,

Szkoła Jazdy Roku

Kierowca Roku,

Firma Transportowa Roku,

Auto Detailing Roku

Ale Fura

Ale Motor

Mubi Dub it Tuning Festival 2024

Impreza Mubi Dub it Tuning Festival 2024, podczas której odbędzie się gala, to doskonała okazja do zapoznania się nie tylko z tematem tuningu aut. Oprócz zmodyfikowanych pojazdów, na odwiedzających będą czekać także klasyczne samochody. Nie zabraknie pokazów deiftu, pięknych hostess i ryku silników o mocy ponad 800 KM.

Ambasadorami tegorocznej edycji będą m.in. Grzegorz Duda, Patryk Mikiciuk i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w stacji TVN Turbo. Chcesz wziąć udział w wydarzeniu? Dołącz do nas! Bilety online dostępne są do piątku, 21 czerwca do godziny 14 na stronie www.targikielce.pl/dub-it oraz na miejscu w dniach wydarzenia. Dzieci do lat 14 mają bezpłatny wstęp.

Sprawdź szczegóły, program wydarzenia:

