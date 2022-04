Mistrzyni Polski baristów. Ona parzy najlepszą kawę w kraju. Teraz Natalia Kwiatkowska chce podbić świat Anna Daniluk

Natalia Kwiatkowska z Olsztyna to zwyciężczyni Mistrzostw Polski baristów kawowych, w których od dwóch lat jest niepokonana. Apetyt ma jednak znacznie większy. Teraz przygotowuje się do mistrzostw świata w Australii. - Uważam, że jeśli naprawdę wierzysz w swoje marzenia i ciężko na nie pracujesz, to możesz osiągnąć wszystko - mówi. Mistrzyni opowiedziała nam, jak wyglądają jej przygotowania do konkursów oraz jaką kawę lubi najbardziej.