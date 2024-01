Moc nowości w kinach Helios. Kolejna dawka emocjonujących premier

„Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” to kolejna odsłona kultowej polskiej komedii, w której jak zwykle rodziny Wolańskich i Zawadów przeżywają zabawne perypetie. Tym razem patchworkowa familia się powiększa, gdyż Agnieszce i Marcinowi rodzi się synek. Kobieta musi odłożyć na bok naukową karierę i zająć się małym Kubą, lecz jej mąż nie radzi sobie z ojcowskimi obowiązkami i nagle znika… Tymczasem Piotruś, brat Agnieszki, również zaczyna marzyć o dziecku. Jego żona, Marlena, ma jednak inne priorytety – po przeprowadzce do zabytkowego dworku pragnie mieć znamienitych przodków w swoim drzewie genealogicznym. Wobec ich braku, bierze sprawy we własne ręce… Na ekranach gwiazdorska obsada: Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Hamkało i Nikodem Rozbicki, a także Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wardejn w swoich stałych rolach.

Do kin wchodzi również wyczekiwany „Kos” – film historyczny w klimacie westernu, przybliżający dzieje generała Tadeusza Kościuszki. Akcja przenosi widzów do roku 1794, kiedy bohater powraca do ojczyzny z wielkimi planami o wznieceniu powstania przeciwko Rosjanom. Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin. Jednocześnie młody chłop, Ignac, szlachecki bękart, pragnie dochodzić swoich praw do dziedziczenia po zmarłym ojcu. W trakcie walki z przyrodnim bratem trafia na Domingo – wiernego przyjaciela Kościuszki. Ignac i generał spotykają się, co wpłynie na losy obydwu. Młody mężczyzna może pomóc w decydującym momencie powstania, jednak w końcu będzie musiał wybrać między dziedzictwem ojca a walką o los Polski…