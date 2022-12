Mocny grudniowy repertuar w kinach Helios!

Na młodych widzów czekają także seanse filmu „Wielki zielony krokodyl domowy”. Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn, Josh z trudem przystosowuje się do nowych warunków. Wszystko zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego krokodyla, który mieszka na strychu ich domu. Dwójka szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czycha zły sąsiad, Primmowie muszą połączyć siły z Hectorem P. Valenti, aby pokazać światu, że nie ma nic złego w śpiewającym krokodylu.

Miłośników animacji ucieszy film familijny „Dziwny świat”. To oryginalna komedia przygodowa o trzech pokoleniach legendarnych odkrywców, które pokonują różnice wieku, odkrywając dziwny, cudowny, a nawet niekiedy wrogi świat. To podróż po niezbadanej krainie, w której fantastyczne stworzenia czekają na głównych bohaterów, którym towarzyszą niesforny żelkowaty stwór i kudłaty zwariowany pies.

W najnowszej odsłonie popularnej serii „Listy do M.” widzowie zobaczą kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek. Przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”? Mel stanie na drodze innego Mikołaja. Słabo znoszący samotność Wojciech pozna sympatycznego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie.

„Święta inaczej” to natomiast polska komedia świąteczna, która mimo wszystko pozwoli uwierzyć, że idealne Święta… naprawdę istnieją! Główna bohaterka w przeddzień Wigilii odkrywa romans męża i dosłownie cały świat wali jej się na głowę. Ewa rzuca wszystko i wsiada do pociągu w nieznane. Tropem matki ruszają jej dzieci. Przedzierają się przez zaatakowany śnieżycą kraj, by odkryć zaskakującą prawdę: że Święta warto spędzić zupełnie inaczej, a może nawet całe życie…