Mocny początek roku na ekranach kin Helios!

W tym tygodniu Guy Ritchie zaprezentuje widzom Heliosa swój najnowszy film – kryminał „Gra Fortuny”. As wywiadu Orson Fortune wraz ze swoją doborową ekipą musi stawić czoła cynicznemu handlarzowi bronią Gregowi Simmondsowi, który zamierza wprowadzić na czarny rynek nowoczesną technologię masowego rażenia. Genialny plan wymaga namówienia do współpracy gwiazdora Hollywood, który poza ekranem nie pali się do ryzykownych misji... Fortune potrafi być jednak przekonujący, a propozycje, które składa należą do gatunku tych „nie do odrzucenia”. Team twardzieli wraz z ekranowym herosem wkracza do gry, której stawką jest przetrwanie ludzkości.

Kolejna nowość to polska komedia „Ślub doskonały”. Tytułowe wydarzenie od samego początku nie zapowiadało się dobrze... Panna młoda jest w ciąży, a jej zaborcza mama nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody nie zna przyszłej żony, a do ożenku został zmuszony szantażem. Gdy nastaje dzień ślubu, rusza lawina zdarzeń. Pan młody budzi się z gigantycznym bólem głowy po hucznym wieczorze kawalerskim, u boku nieznajomej, a do drzwi rozlega się pukanie...