Moda wiosenna w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Zobacz, jak ubierano się niemal sto lat temu! Monika Jaracz

Moda wiosenna w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Przeglądanie zdjęć archiwalnych z tamtych lat to imponująca podróż do czasów, w których nastąpiło wiele przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Fotografie te odsłaniają oblicze wkraczających w ówczesną rzeczywistość obyczajów, jakie wynikały z potrzeby rozwoju na wielu płaszczyznach życia prywatnego, zawodowego oraz obywatelskiego. Nowoczesne wtedy podejście do ważnych wówczas kwestii manifestowano na rozmaite sposoby – nawet poprzez ubiór, który wyrażał panujące w okresie międzywojennym nastroje i reprezentowane postawy. Lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego stulecia były bowiem czasem oddechu po pierwszej wojnie światowej oraz dynamicznego rozwoju państw i kultur. Kobiety zapragnęły podkreślić swoją rodzącą się niezależność, co wyrażały nie tylko w wyjściowych, ale i codziennych stylizacjach. Powszechne stały się proste fasony, a poza tym, stawiano też na wygodę oraz skromność. O zmianach obyczajowych świadczyło również wzrastające wśród kobiet zainteresowanie rozmaitymi rozrywkami, takimi jak taniec czy sport, w związku z czym coraz częściej i odważniej odsłaniały swoje nogi, a tym samym mniej podkreślały talię czy biust. Ówczesnym manifestacjom modowym sprzyjała chociażby wiosna, kiedy to na ulice miast wkraczały panie w lekkich oraz zwiewnych strojach. Zobacz, jak w okresie międzywojennym wyglądała moda wiosenna!