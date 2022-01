Modny styl retro we wnętrzu. Wyjątkowe akcesoria, które odmienią dom w kilka chwil. Sprawdź, jak zrobić błyskawiczną retro metamorfozę

Chcemy zrobić metamorfozę wnętrza w stylu retro, ale szkoda nam czasu na szukanie fachowców i uciążliwy remont albo brakuje nam funduszy? Jest na to prosty sposób. Żeby odmienić salon, sypialnię czy kuchnię wcale nie musimy wydawać fortuny. Wystarczy kupić kilka modnych dodatków w stylu retro, które błyskawicznie stworzą klimat retro we wnętrzu, m.in. elegancki wazon, kolorowe szklanki, stylowe plakaty, klasyczną lampę, czajnik retro lub stylizowane radio.

Styl retro we wnętrzach – kolorowe szkło powraca

Klosze, wazoniki, figurki, dekoracyjne misy, lampy i kieliszki ze szkła imitujące kryształ znowu goszczą w naszych salonach i jadalniach. Kolorowe szkło to istotny trend na 2022 rok, który warto wykorzystywać w projektach, bo doda uroku każdej aranżacji. Dzięki niemu możemy przeprowadzić błyskawiczną metamorfozę wnętrza. Żłobione szkło barwione w masie może stanowić ozdobę parapetu, komody i stolika kawowego. Takie dekoracje dobrze się też będą prezentować na półce w salonie. Świeczniki i klosze z kolorowego szkła ładnie rozpraszają promienie światła, tworząc we wnętrzu przytulny klimat.

Co będzie modne we wnętrzach w 2022 roku? Te trendy podbiją wasze serca

Nowoczesne urządzenia w stylu retro – co wybrać?

Gadżety elektroniczne i małe AGD w stylu retro zadomowiły się we wnętrzach na dobre. Urocze czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, roboty, tostery i wagi kuchenne pasują zarówno do minimalistycznych aranżacji, jak i wnętrz w stylu rustykalnym, vintage czy boho. Zakup nowoczesnych sprzętów kuchennych w stylu retro to dobry pomysł na szybką, oryginalną i niedrogą metamorfozę kuchennego wnętrza.