Na ekranach kin pojawią się dwie mocne premiery. Zobacz repertuar kina Helios

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

Gdzie spędzić piątkowy wieczór? Oczywiście w kinie, oglądając komedię „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” w reżyserii Mateusza Rakowicza, w której wrażeń na najwyższym poziomie dostarczą między innymi: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz i Jakub Gierszał. Komedia akcji, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, prawdziwej gwiazdy przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który blisko 30 razy wymknął się organom ścigania PRL, zachwyca całościowo – fabułą, muzyką, zdjęciami i oczywiście grą aktorską. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska!

"Small world"

„Small world” to produkcja, w której widzowie zobaczą Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Piotra Stramowskiego i Enrique Arcego. Świat przestępczy wbrew pozorom do małych absolutnie nie należy. W tajemniczych okolicznościach sprzed rodzinnego domu zostaje uprowadzona dziewczynka. Po latach policjant wpada na trop, który pozwala mu wrócić do sprawy i dotrzeć do uprowadzonej Oli… Przebywa ona w Bangkoku, gdzie musi spełniać wszystkie zachcianki bogatego biznesmena. Co się stanie, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa?