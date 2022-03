Najczęstsze problemy z ulgą dla klasy średniej i wysokością składki zdrowotnej. Najlepsze rozwiązania

Sporo w ostatnim czasie namieszał podatkowy Nowy Ład zburzając stabilną dotąd wiedzę na temat zarobków brutto i netto oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która obciąża bezpośrednio nasz portfel. Choć już drugi miesiąc roku jest w toku i niektórzy dostali już nawet dwa razy wynagrodzenie według nowych zasad, wątpliwości wciąż jest wiele. Najwięcej dotyczy ulgi dla klasy średniej - w tym konsekwencji jej utraty czy możliwości rezygnacji w trakcie roku. Równie dużo wątpliwości dotyczy zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na 15 najczęściej powtarzających się pytań odpowiadają eksperci renomowanej kancelarii EY.

Autorzy odpowiedzi:

Adam Alkadi

EY Polska, People Advisory Services, Project Manager Marta Sadowska-Gaweł

EY Polska, Tax, People Advisory Services, doradca podatkowy, MBA, Senior

Czy rezygnację z ulgi dla kasy średniej można złożyć w każdej chwili roku?

TAK. Każdy pracownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla klasy średniej. W takim przypadku pracodawca najpóźniej od następnego miesiąca przestaje pomniejszać dochód o ulgę. Warto pamiętać, że oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej składa się dla każdego roku podatkowego osobno.

Czy PIT-2 to to samo co ulga dla klasy średniej?