Najdroższe samochody używane kupimy w... Śląskiem. Jaka jest średnia cena aut we wszystkich województwach?

Ceny samochodów używanych

Od lutego 2022 roku ceny samochodów używanych wzrosły we wszystkich województwach. Największe wzrosty mediany ceny dla wszystkich regionów w Polsce miały miejsce w województwach:

Wiek samochodów

Najmłodsze samochody używane oferowane w lutym 2022 roku do kupienia były w województwie mazowieckim, gdzie mediana wieku wynosiła 11 lat. Relatywnie niski wiek oczywiście wpłynął na medianę ceny, która była najwyższa wśród wszystkich województw i wyniosła 29.900 złotych.

Najstarsze samochody były oferowane do sprzedaży w województwach lubelskim i kujawsko-pomorskim – mediana wieku wynosiła niemal 14 lat, a mediana przebiegu także była najwyższa i wynosiła, odpowiednio: 209.000 i 200.000 kilometrów.

Raport AAA AUTO

Według miesięcznego raportu AAA AUTO, w lutym 2022 roku w Polsce pojawiło się 198.119 ofert sprzedaży samochodów używanych, co oznacza wzrost w stosunku do stycznia 2022 roku o 3.271 aut. Wzrosła także mediana ceny aut używanych z 22.500 złotych w styczniu 2022 roku do 23.000 złotych w lutym br.